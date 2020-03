Vanessa Hoefkens in ziekenhuis tijdens coronacrisis: “Straf hoe die mensen hun leven riskeren voor anderen” MVO

27 maart 2020

18u17 0 Showbizz Model Vanessa Hoefkens, de vrouw van voetbaltrainer Carl Hoefkens, moest opgenomen worden in het ziekenhuis, net ten midden van de coronacrisis. Dat nieuws deelde ze zelf via Facebook. Zelf was ze gelukkig niet besmet, maar ze maakte er wel straffe dingen mee.

“Eergisteren werd ik via spoed opgenomen in Zeno Knokke,” legt ze uit op het sociale medium. “Na een halve nacht extreme maagpijnen en het vele overgeven moest ik me naar spoed begeven. Daar werd ik ontvangen door supervriendelijk personeel, weliswaar met mondmaskers en alle soorten bescherming. Ook als patiënt diende ik direct een mondmasker te dragen.”

Vriendelijk

“Na allerlei bloedtesten en medicatie werd ik opgenomen en naar mijn kamer gebracht. Heel raar: een vrijwel leeg ziekenhuis met personeel dat leek uit een film genomen te zijn. Eenmaal in mijn kamer scheen de zon al door mijn grote raam, maar er viel niks te zien. Ik werd gegroet door een verpleger met een brede glimlach: ‘Heb je lekker geslapen?’, vroeg hij me. ( nee, natuurlijk niet ik was de hele nacht ziek en net een uur daarvoor van spoed naar hier gebracht) maar het viel me vooral op hoe rustig en vriendelijk hij was, net als iedere verpleger, verpleegster, poetshulp, specialist...”

“Er werd me gevraagd om wat te wandelen op de korte gang om mijn organen een betere werking te geven voordat ik verdere testen moest ondergaan. De gang was stil, buiten enkele verpleegsters, alles was afgesloten als patiënt mag je de gang niet verlaten. Bezoek mag ook niet. Het was eenzaam. Ik dacht snel weer terug aan thuis: wat zou ik graag gewoon weer thuis zijn, ook al moet ik daar verplicht binnen zitten. Het lijkt een luxe ten opzichte van het ziekenhuis!”, gaat ze verder.

Testen

“Voor mijn testen werd ik door een vriendelijke dame opgehaald in bed, want ik zou even in slaap worden gedaan. Ik vond dit een enge gedachte, maar wist dat ik erdoor moest en hoopte op goede resultaten. De specialisten van oncologie waren supervriendelijk en net als marsmannetjes aangekleed. Het besef komt pas achteraf, hoe deze mensen hun eigen leven op spel zetten voor jou...”

“We maakten grapjes hoe ze eruit zagen, maar ook hoe het niet de moment was voor opnames in het ziekenhuis in deze tijden en hoe corona hun leven nu bepaalt. Mijn testen waren gelukkig positief: ik had een acute maagontsteking, maar niks om me langer te houden.”

Eng

“In de vroege namiddag werd ik ontslagen. Nadat mijn baxter werd verwijderd vertelde de verpleger me dat iedereen zo snel mogelijk naar huis wordt gestuurd. Ze willen graag de bedden vrijhouden en willen zichzelf en de patiënt zo weinig mogelijk in gevaar brengen! Ik deed mijn trui aan en liep de gang op. Een verpleegster deed de deur voor me open (gezien deze op slot was) en ik liep naar de lift. Niemand te zien. Ik liep de gang in, niemand te zien. Ah, een drankautomaat! Snel iets te drinken halen aangezien ik niks mocht drinken of eten tijdens mijn verblijf. Maar deze was buiten gebruik gesteld... Het restaurant en het winkeltje waren dicht. Hij was bijna eng. Geen lawaai.”

“Bij de uitgang stond een bewaker en een verpleegster met mondmaskers. Daar werd me gevraagd mijn mondmasker te deponeren! Ik liep verder, mijn vrijheid tegemoet, de frisse wind op mijn gezicht... Ik keek achter me en zag een leeg hospitaal, heel raar. Veel respect voor iedereen die daar werkt.”

“Blijf allemaal thuis”, besluit Vanessa. “Belandt niet in een ziekenhuis, benut de tijd om te rusten, na te denken, je geliefden te appreciëren, want alles is beter dan ziek te worden nu! Blijf in uw kot!”