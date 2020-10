Vandalisme in brillenwinkel Eline De Munck? “Dit is een oproep om de lokale economie te steunen”

Showbizz Eline de Munck is opgelucht dat ze een andere weg insloeg: “Ik ben niet gemaakt om BV te zijn”

6 juli In een vorig leven was ze aan het werk als actrice en vj bij JIM, maar tegenwoordig kennen we Eline De Munck (32) vooral als het gezicht achter brillenmerk Odette Lunettes. En daar is ze zelf allerminst rouwig om. “Ik heb geen zin meer om er altijd piekfijn uit te zien en voortdurend naar iedereen te lachen”, klinkt het in PRIMO. In een gesprek met het weekblad vertelt ze over de coronacrisis, haar al dan niet aanwezige kinderwens en haar éne talent. “Ik wist goed waar ik mee bezig was toen ik een vrouw tongzoende in een videoclip.”