Vandaag op Instagram: een nieuw boek voor Bieke Ilegems, een verjaardag voor Ingeborg en een natte kus voor Jelle Cleymans DBJ

12 april 2018

15u34

Bron: Instagram 0 Showbizz Elke dag valt er wat te beleven op Instagram. Blijft op de hoogte van alle BV-nieuwtjes via dit leuke overzicht.

Bieke Ilegems (46) is trots, want na haar eerste boek komt er nu ook een tweede uit. Het contract daarvoor is officieel getekend.

Here we go again... 💃 Een foto die is geplaatst door null (@biekeilegems) op 11 apr 2018 om 22:16 CEST

De sportieve kledinglijn van Elodie Ouedraogo (37) heeft heel wat succes. Samen met haar tweejarig zoontje Remus bezoekt de ex-atleet de fabriek waar de kleren worden gemaakt.

Deep conversation about colors with my 2 year old in our knitwear factory. Very excited about the @4254sport SS19 collection #Cousy#knitwear#belgiansdoitbetter#ikkoopbelgisch Een foto die is geplaatst door null (@elodie_ouedraogo) op 11 apr 2018 om 19:11 CEST

Zangeres Ingeborg (51) heeft de zon opgezocht in Fuerteventura. Ze vertrouwt haar volgers toe dat ze haar man, manager Roland Keyaert, dertig jaar kent, waarvan 21 jaar getrouwd. En dat hun zoon Robin de huwelijksverjaardag waarschijnlijk vergeten is.

Vandaag kennen we elkaar 30 jaar en zijn we 21 jaar gehuwd #gratitude #livelove #stopmetdieneshow #robinhadermoetenbijzijn #hijzalhetwaarschijnlijkvergetenzijndathetvandaagis #😃 Een foto die is geplaatst door null (@ingeborgtmsergeant) op 12 apr 2018 om 09:19 CEST

Zanger Ian Thomas (20) liet onlangs optekenen dat hij het beu is een typetje te spelen. Hij wil weer helemaal zichzelf kunnen zijn. Daarbij zal zijn mama hem wel helpen. "Bedankt voor alles wat je me gegeven hebt, mama", zegt zijn tattoo.

Een foto die is geplaatst door null (@ianthomas) op 12 apr 2018 om 14:05 CEST

Vanavond neemt Eline De Munck (30) het in 'Boxing Stars' op tegen actrice Hilde De Baerdemaker. Voor Eline was het naar eigen zeggen "de zotste ervaring uit haar leven".

'Thuis'-Actrice Tina Maerevoet (33) heeft lang naar de liefde moeten zoeken, maar vond ze uiteindelijk toch bij de Antwerpse architect Dries Geysen . Zevenhonderd dagen zijn de tortelduifjes samen.

700 days of ❤️#inlovewithdgeysen #jamaatkegijookuweigenhashtag Een foto die is geplaatst door null (@tinamaerevoet) op 12 apr 2018 om 14:39 CEST

Jelle Cleymans (32) heeft ongetwijfeld al heel wat kussen gekregen, maar zo'n natte... Van iemand met een snor dan nog.

Da’s pure liefde! Een foto die is geplaatst door null (@jellecleymans) op 11 apr 2018 om 21:15 CEST