Vandaag op Instagram: de tennissende hond van Kim Clijsters en geen make-up voor Evi Hanssen DBJ/KD

26 maart 2018

17u51

Bron: Instagram 0 Showbizz Elke dag valt er wat te beleven op Instagram. Kim Clijsters krijgt haar hond aan het tennissen, Linde Merckpoel vindt een duidelijk opdracht op haar pad en Evi Hanssen doet het zonder make-up. Blijf op de hoogte van alle BV-nieuwtjes via dit leuke overzicht.

Kim Clijsters is al even gestopt met tennissen, maar haar hond wil er zo te zien wel mee beginnen. "Zijn favoriet is ook Babolat", schrijft ze. Nog even oefenen voor ze de grootmeester kan verslaan, lijkt ons.

His favorite is Babolat too ... :-) #bulldog Een foto die is geplaatst door null (@clijsterskim) op 26 mrt 2018 om 16:12 CEST

Zondag was het de première van de Baba Yega-film, Ann Lemmens was erbij en is trots op de stille dansers, die uit haar talentenjacht 'Belgium's Got Talent' komen.

Gisteren gezien en goedgekeurd : het filmdebuut van @teambabayega 🤙🏻 Trots op de Baba’s! ❤️ #babayega #bgt Een foto die is geplaatst door null (@anlemmensofficial) op 26 mrt 2018 om 09:19 CEST

Als het jeukt moet je krabben. Dat moet ook mevrouw Herman 'Marcske' Verbruggen Petra De Pauw gedacht hebben. Zij plaatste een foto van zichzelf als baby.

Het is mijn verjaardag, dus ik krab waar ik wil. 😜🎉🎈 Een foto die is geplaatst door null (@youandmelist) op 25 mrt 2018 om 09:32 CEST

Radio-dj Linde Merckpoel kwam een duidelijke opdracht tegen wanneer ze over straat wandelde. "20 keer oversteken en heel luid 'Ik ben gek en een oen' zeggen", stond er geschreven op het voetpad. De opdracht is al deels volbracht.

IK BEN GEK EN EEN OEN! (En nu nog 20x oversteken) #OpdrachtInMijnStraat Een foto die is geplaatst door null (@lindemerckpoel) op 24 mrt 2018 om 10:17 CET

Evi Hanssen wilde op haar stories de mensen een hard onder riem steken omdat het maandag is. "Dit is een boodschap van totaal geen algemeen nut", zegt ze. 'Het is vandaag maandag leg je erbij neer. Omarm het." Ze verbaasde zichzelf ook. "Amai", zegt ze. 'Als ik mezelf zo zie zonder make-up had ik dat totaal niet moeten doen. Maar ja, te laat"

Dit weekend mochten we de klok ook een uurtje vooruit draaien. Actrice Ruth Beeckmans is geen fan.

Zomeruur #notafan #notmyforte Een foto die is geplaatst door null (@ruthbeeckmansofficial) op 26 mrt 2018 om 09:26 CEST

Actrice uit 'Patser' Nora Gharib was in het Nederlandse Nijmegen. Ze imiteert er een emoticon, maar is dankbaar dat haar vriend Anson geen voetbalspeler is geworden.

This is how my day looked like.😩 It was fun🤣 Proud of you, Anson💪🏽🤩 But thank God you’re not a soccer player!🤷🏽‍♀️💁🏽‍♀️ Een foto die is geplaatst door null (@noragharib) op 24 mrt 2018 om 15:01 CET

Ex-'Familie' acteur Dieter Troubleyn toonde zijn twee rechter handen. Ze inspireerden hem zelfs voor een woordgrapje: "Mannen mannen, ziet ge dit al volgende winter door mijn #schauwvlieghe"?

Mannen mannen, ziet ge dit al volgende winter door mijn #schauwvlieghe Een foto die is geplaatst door null (@dietertroubleyn) op 26 mrt 2018 om 10:04 CEST