Vandaag op Instagram: -20kg voor Lesley-Ann Poppe, dode bijen en spannende tijden voor Jan Verheyen

28 maart 2018

18u00

Bron: Instagram 0 Showbizz Elke dag valt er wat te beleven op Instagram. Zo laat Lesley-Ann Poppe zien dat ze twintig kilogram kwijt is en stelt Jan Verheyen twee nieuwe filmprojecten voor. Blijf op de hoogte van alle BV-nieuwtjes via dit leuke overzicht.

Lesley-Ann Poppe is op drie maanden 20 kilogram kwijtgespeeld. Erg knap, maar daar blijft het niet bij. Ze wil er nog eens vijftien afdoen, schrijft ze.

Première-foto’s op de nieuwssite HLN.be: drie maanden geleden (links) en vandaag (rechts). Al 20 kg eraf en nog 15 kg te gaan 💪🏻 Een foto die is geplaatst door null (@lesleyannpoppe) op 26 mrt 2018 om 16:53 CEST

Jan Verheyen gaat een film maken van de legendarische tv-reeks 'De Collega's'. De cast werd zopas bekend gemaakt en Tatyana Beloy is erg trots dat ze erbij is. Ze plaatste een selfie met haar toekomstige collega's. De opnames gaan half mei van start.

De Collega’s 2.0 @janjverheyen 🎥 #decollegas Een foto die is geplaatst door null (@tatyanabeloy) op 28 mrt 2018 om 13:28 CEST

Minder goed nieuws was er voor Radio 2-Madam Britt Van Marsenille. Zij is in haar vrije tijd imker en kreeg slecht nieuwe te horen: drie van haar bijenpopulaties zijn gestorven.

Mijn bijen zijn niet meer....Drie volkjes zijn gestorven 😢 Zijn het de pesticiden? Te weinig bloemekes en planten? De varroamijt? Één ding is zeker: imkeren is een verhaal van vallen, opstaan, uw broek afkloppen en opnieuw beginnen. 💛🐝 Een foto die is geplaatst door null (@brittvanmarsenille) op 27 mrt 2018 om 18:21 CEST

Lien Willaert en Jan Verheyen gaan voor de eerste keer samen een film maken. 'Red Sara' is een waargebeurd verhaal van een vader die de strijd aangaat met de farmasector. De verfilming zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2019 plaatsvinden, aldus Willaert.

Yes! Yes! Yes! Een ‘go’ van het VAF voor ‘Red Sara’ ! 🥂🍾🕺#hardgewerkt #spannend #blij #binnenkortindebioscoop 😉. Een foto die is geplaatst door null (@lienwillaert) op 27 mrt 2018 om 20:00 CEST

En bij de familie van Dan Karaty is het feest. "Mijn vader, mijn idool, wordt vandaag 78. He's still got got the moves!" schrijft het 'Belgium's Got Talent'-jurylid.+

My dad, my idol, turned 78 the other day. He’s still got moves! Een foto die is geplaatst door null (@dankaraty) op 28 mrt 2018 om 12:15 CEST

Vandaag was het opnieuw koersdag. Voor een keer zat Karl Vannieuwkerke niet in een televisiestudio aan de meet, maar ouderwets in de commentaarkabine met zijn collega Michel Wuyts. Wie er won? Streekgenoot van Vannieuwkerke Yves Lampaert.

Dwars door Vlaanderen vanaf 14u30 op @eenbe #WorldTour #HeiligeWeek #DDV #DwarsDoorVlaanderen #dekoersisvanons Een foto die is geplaatst door null (@kvannieuwkerke) op 28 mrt 2018 om 14:27 CEST

Je zou het niet vermoeden aan het weer, maar voor ex-Miss België Romanie Schotte is het al zomer. Of daar smacht ze althans naar.

Better days are coming 🧜🏼‍♀️🧜🏼‍♀️ #cantwaitforsummer #ibiza Een foto die is geplaatst door null (@romaniesss) op 28 mrt 2018 om 16:56 CEST