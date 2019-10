Vandaag is World Mental Health Day: deze BV’s wisten een mentale dip te overwinnen TDS

10 oktober 2019

15u42 4 Showbizz Vandaag is het World Mental Health Day. Mentale gezondheid is een belangrijk onderwerp, maar toch rust er nog steeds een taboe op. Het blijft voor velen dan ook moeilijk om te praten over hun sombere gedachten, en daarom is vandaag een uitgelezen kans om daar aandacht voor te vragen. Deze BV’s getuigden reeds over de psychische moeilijkheden waar ze in hun leven mee te kampen krijgen.

Peter Goossens (55)

Sterrenchef Peter Goossens heeft een moeilijke periode achter de rug. Met ‘Mijn Restaurant’ en ‘De Beste Hobbykok van Vlaanderen’ had Goossens te veel hooi op zijn vork genomen. In 2012 werd de Hof van Cleve-kok afgevoerd naar het ziekenhuis, omdat hij zowel mentaal als fysiek was ingestort.

Rob Vanoudenhoven (50)

Televisiepresentator Rob Vanoudenhoven vertelde in 2015 aan Dag Allemaal dat hij kampte met psychische problemen en op zoek was naar professionele hulp. Het zuurstoftekort van zijn dochter Emma bij de geboorte was een zware klap voor Vanoudenhoven. Het meisje had hersenschade opgelopen en leeft nu met een beperking. Daarbij kreeg de presentator ook nog eens veel kritiek te verwerken op zijn programma ‘Taxi Vanoudenhoven’.

Bart Kaëll (58)

‘Mooi weer vandaag’-zanger Bart Kaëll kreeg in 2008 te maken met een depressie. De oorzaak? Tinnitus, het horen van een blijvende pieptoon als gevolg van gehoorschade. De irritante constante ‘piep’ dreef de zanger zo ver dat ook hij psychologische hulp zocht. De stress rond het overlijden van zijn vader speelde hem toen ook parten. Al bleef Kaëll optreden, omdat hij zich op een podium wel gelukkig voelde.

Kathleen Aerts (40)

Ondanks dat voormalig K3-lid Kathleen Aerts altijd over geluk en zonneschijn zong, kreeg ook zij te maken met een dipje. In 2009 schreef de zangeres over de dertigerscrisis die ze meemaakte. Het krijgen van de K3-planning voor de komende twee jaar maakte het haar benauwd. Zo’n ‘dertigersdip’ kan omschreven worden als een vroege midlifecrisis.

Hans Otten (58)

Presentator Hans Otten getuigde in 2003 in Humo over zijn burn-out. Na een drukke werkperiode had hij allerlei leuke plannen gemaakt. Maar toen de opnames erop zaten, was hij zijn levenslust verloren. “Ik was lusteloos en had nergens zin in”, vertelde hij toen. Na enkele weken therapie voelde de presentator zich beter.

Margriet Hermans (65)

Je kan Margriet Hermans een lerares, zangeres, televisiemaakster én politica noemen. Een sprookje zou je denken. Al schrijft Hermans over een andere realiteit in haar biografie van 2009. Na een mislukte relatie eind jaren 70, kreeg de voormalige politica angstaanvallen. Hermans zat zo diep, dat ze zelfs een zelfmoordpoging ondernam.

Kelly Pfaff (41)

Jean-Marie’s dochter, Kelly Pfaff, ging na het faillissement van haar kledingzaak door een moeilijke periode. Daar getuigde ze in 2011 over in De Telegraaf: “Ik was lichamelijk en emotioneel echt een wrak. Ik kon niets anders dan huilen en lag dagenlang in bed. De wereld was alleen nog maar donker."

Herman Brusselmans (61)

Schrijver, dichter en columnist Herman Brusselmans zoekt de oorzaak van zijn depressieve karakter in de breuk met zijn vrouw Tania. De schrijver is naar eigen zeggen al sinds zijn geboorte zwartgallig en kampt regelmatig met moeilijkere periodes. Al beschouwt Brusselmans zijn gemoedstoestand niet per se negatief. “Alle grote uitvindingen zijn door depressieve mensen gedaan. Een mens kan maar creatief zijn als hij een negatieve ingesteldheid heeft.”

Erika Van Tielen (35)

In 2013 schreef Erika Van Tielen een opiniestuk in De Morgen over burn-outs. De actrice en presentatrice stopte daardoor bij de VRT. “In mijn laatste jaar bij de VRT deed ik de dingen die ik altijd graag had gedaan, plots niet meer graag. Ik moest me forceren om te gaan werken." Een jaar later zocht Van Tielen opnieuw naar een vaste job.

Kathy Pauwels (52)

Eind 2013 moest journaliste Kathy Pauwels haar programma ‘Royalty’ opgeven door gezondheidsredenen. De presentatrice sukkelde met een burn-out. Maanden later sprak ze in Dag Allemaal: “Alsof het licht plots uitging. Ik kon niet meer scherp zien, ik had moeite met eten en slapen, mijn haar viel uit.” Achteraf begon Pauwels opnieuw bij VTM, niet meer als gezicht van Royalty, maar wel achter de schermen.

Hilde Van Mieghem (60)

Actrice, schrijfster en regisseur Hilde Van Mieghem vertelde in Dag Allemaal hoe ze in behandeling ging bij een therapeut om aan haar zelfbeeld te werken. De oorzaak is haar moeilijke jeugd, waar ze lichamelijk en emotioneel mishandeld werd. In Dag Allemaal vertelde ze over haar zelfmoordgedachten: “Van mijn zestiende tot mijn zesendertigste is er eigenlijk geen dag voorbijgegaan zonder dat ik aan zelfmoord dacht.”

Piet Huysentruyt (56)

Na Peter Goossens, bekende ook Piet Huysentruyt dat hij te kampen kreeg met een depressie. De inzinking gebeurde toen Huysentruyt zijn tv-carrière en kookboeken combineerde met een toprestaurant in Frankrijk. “Ik was een vod, ik sliep niet meer. Als je zo’n pietje-precies bent, zorgt dat vroeg of laat voor een kortsluiting in je hoofd", vertelde de topchef in Dag Allemaal.

Selah Sue (29)

Ook zangeres Selah Sue getuigde reeds over haar strijd tegen depressie. De Leuvense singer-songwriter heeft langs beide kanten in haar familie grootouders met psychische problemen, waardoor de zangeres gevoelig is voor depressies. Sinds haar achttiende neemt de zangeres antidepressiva. “Ik was nooit geraakt waar ik nu sta zonder die medicatie. Die pillen waren in mijn geval een duwtje in de rug, omdat ik zo moe was.”

Otto-Jan Ham (40)

Presentator Otto-Jan Ham, die tot voor kort nog te zien was in Hotel Römantiek, getuigde enkele jaren geleden in Koppen over zijn angstaanvallen. De vlotte presentator kreeg in 2003 een eerste angstaanval: “Ik had het gevoel dat ik uit de realiteit weggleed en vastzat in een spiraal.” Sindsdien kreeg hij nog tientallen aanvallen. Ham ging in behandeling en neemt angstremmers.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.