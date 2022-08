Vandaag het aanzoek bij het Q-Beach House: volgende week de bruiloft op exact dezelfde plek

Jolien Roets riep voor het aanzoek de hulp van Sean Dhondt in. Hij bracht een bijzondere versie van ‘My heart will go on’, het lievelingsnummer van de bruid in spe. Toen Joachim haar ten huwelijk vroeg, riep Josien volmonding ‘ja’. Van een lange verloving kunnen we trouwens niet spreken, want Qmusic organiseert over exact één week de bruiloft van het koppel. Josien en Joachim staan dan opnieuw op dezelfde plek op het strand van Oostende. Die dubbele verrassing verkondigde Jolien aan Josien toen ze haar een ‘save the date’ voor haar eigen huwelijk gaf. “Wat?! Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Wauw!”, klonk het.