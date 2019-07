Vandaag 20 jaar getrouwd: zo zijn de Beckhams in de loop der jaren veranderd De Beckhams, al 20 jaar een wereldmerk TDS

04 juli 2019

09u30 2 Showbizz David (44) en Victoria Beckham (45) zijn ongetwijfeld een van de bekendste showbizzkoppels ter wereld. Al sinds 1997 zijn ze samen en vandaag dag op dag 20 jaar geleden stapten de twee in het huwelijksbootje om elkaar hun eeuwige trouw te beloven. Intussen is er veel veranderd: David heeft miljoenen verdiend aan zijn voetbalcarrière en de ontelbare deals met merken en bedrijven, terwijl de voormalige Spice Girl haar eigen mode-imperium uit de grond heeft gestampt. Een tijdlijn van het koppel dat meer dan 780 miljoen waard is.

1998

David en Victoria Beckham leren elkaar kennen in 1998. Al meteen worden ze door de media tot ‘Posh en Becks’ gedoopt. Tijdens een intiem etentje in Hertfordshire in het Oosten van Engeland stelt Beckham plots dé vraag. Het koppel maakt bekend dat ze in het huwelijksbootje zullen stappen.

4 juli 1999

Het koppel is in 1999 met elkaar getrouwd in Ierland tijdens een excentrieke ceremonie. Het feest heeft toen een kleine 1,75 miljoen euro gekost. Victoria droeg een handgemaakte jurk van Vera Wang, die maar liefst 88.000 euro kostte.

2001

In 2001 behoorde het koppel al tot het absolute sterrendom. David scheert hoge toppen als voetballer en Victoria wordt als één van de topvrouwen van de Britse entertainmentindustrie aanzien. Ook hun looks gaan steeds over de tongen: de verschillende kapsels van David en Victoria werden toen druk besproken in de pers.

2003-2005

In de zomer van 2003 tekent David een voetbalcontract voor vier jaar bij de Spaanse gigant Real Madrid. De transfersom bedraagt bijna 30 miljoen euro. De Beckhams verblijven een tijdje in een huurhuis in de buurt van Madrid, tot ze in 2005 hun eigen villa van ruim 4 miljoen euro kopen in La Moraleja, het Hollywood van Spanje.

2005-2007

In 2007 verhuizen de Beckhams naar Amerika. Beckham zet er zijn handtekening onder een vijfjarig contract met de Amerikaanse voetbalploeg LA Galaxy. Er zou meer dan 220 miljoen euro met de deal gemoeid zijn. Beckham verdient 5,7 miljoen euro per jaar bij de club, maar scoort vooral met grote licentiedeals en sponsorcontracten. Volgens Forbes goed voor meer dan 225 miljoen euro in een paar jaar tijd.

2011

David en Victoria Beckham zijn uitgenodigd op het huwelijk van prins William en Kate Middleton. Het bekende koppel is graag gezien door het Britse koningshuis. David maakte kennis met Prins William toen de twee samen pleitten voor de WK-kandidatuur van Engeland. Toen hij vernam dat William zijn vriendin Kate ten huwelijk had gevraagd, maakte hij en zijn vrouw Victoria meteen hun gelukwensen over. “David stuurde William meteen een sms toen hij het nieuws over de verloving vernam. William vertelde hem dat er al een uitnodiging onderweg was. “David en Victoria zijn allebei erg enthousiast en kijken er naar uit”, klonk het.

2012-2014

Aan het einde van het seizoen 2012/13 neemt Beckham afscheid van zijn voetbalcarrière. Tijdens zijn allerlaatste wedstrijd krijgt hij een staande ovatie. De Beckhams zijn intussen weer naar Engeland verhuisd, waar ze meer dan 27 miljoen euro spendeerden aan hun nieuwe woonst in Londen. Het koppel besluit hun leven verder te zetten in de Britse hoofdstad.

2019

Ook vandaag de dag is het koppel nog gelukkig samen. Ook al gingen ze soms door hevige tijden en werd er meermaals gesuggereerd dat hun huwelijk op springen stond. “We blijven bij elkaar omdat we van elkaar houden. Zijn er moeilijke periodes geweest? Zeker en vast. Maar we kennen elkaar beter dan wie dan ook en dus beslissen we om onze problemen uit te praten”, zei David Beckham er eerder zelf over. “En we hebben 4 geweldige kinderen. We hebben een fantastisch leven. Moeilijke periodes maken nu eenmaal deel uit van een relatie. Van een huwelijk. Van het hebben van kinderen. Van het delen van de verantwoordelijkheden. Als er discussies zijn, lossen we die op als een geheel. Samen. Blijven we samen omdat we een merknaam geworden zijn? Nee, zeker niet.”