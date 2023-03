‘VanBurAl’-trio krijgt van Studio 100 eigen shows op festivals en in discotheken: “We kijken er naar uit!”

TV Draait ‘Bestemming X’ in de soep? Politie verplicht alle kandidaten (én crewleden) uit de bus te stappen

Nadat nieuwkomer Jef zich in het spel wist te lopen, moesten er maar liefst twee kandidaten het spel verlaten: Sydney en Natifa. Zij hadden hun ‘X’ het verste van hun huidige locatie gezet, wat het meer van Bled in Slovenië bleek te zijn. Voor de anderen gaat hun mysterieuze reis verder. Maar wanneer de bus onderweg abrupt wordt tegengehouden door de politie - die erop staat dat iedereen afstapt, zowel crewleden als kandidaten - lijkt alles in het honderd te lopen. Is ‘Bestemming X’ in gevaar?