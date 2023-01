Vanavond start Netflix-docu Suzan & Freek: “Onze mama’s hebben gehuild”

Geen ‘Home Alone’ ten huize Suzan en Freek (beiden 30). Het zingende koppel vierde kerst en de jaarwisseling met vrienden en familie en toonde er in absolute première de Netflix-documentaire ‘Tussen jou en mij’, die vanavond in première gaat. De trailer oogt alvast verbluffend. “Er is zeven maanden gefilmd, maar het was ook voor ons de eerste keer dat we het eindresultaat zagen. We hadden er veel over gepraat en waren het erover eens dat het een docu zonder script zou worden. Dat was soms heel confronterend.” Ook voor hun beide moeders die maar al te graag een bijdrage leverden. “Ze hebben allebei gehuild, ja. Het was heel mooi, maar ook best pittig.”

Dat was het de voorbije maanden ook op de Nederlandse juice channels. Daar werd voluit gespeculeerd over de relatie van het stel. Een gerucht dat de kop werd ingedrukt, want de romantiek tussen de twee kende deze zomer een bijzonder hoogtepunt. Suzan en Freek gaan weldra als man en vrouw door het leven. Afgelopen zomer ging Freek net voor een concert van Coldplay in Berlijn op één knie. “In 2009 stond die band in het Goffertpark in Nijmegen, dat was het eerste concert dat we samen bezochten”, zegt Freek.

De aanstaande bruid is verrukt. “Ik ben al de helft van mijn leven met Freek. (Suzan en Freek werden als tieners verliefd tijdens de muziekles, red.) Ik kan heel goed praten met mijn moeder of mijn beste vriendin, maar niemand staat zo dichtbij me als Freek. En waar het de eerste jaren vooral heel leuk was, hebben we elkaar nu echt nodig.”

Quote Nu en dan hebben we een Freek en Su­zan-avond­je. En hoe lastig het soms ook is, dan hebben we het niet over Suzan & Freek, het werk dus Suzan

Daar waakt het koppel nauwgezet over. Nu en dan gaan de telefoons aan de kant. “Een Freek en Suzan-avondje noemen we dat”, aldus Suzan. “En hoe lastig het soms ook is, dan hebben we het niet over Suzan & Freek, het werk dus. Die avonden proberen we nog steeds in te plannen, hoewel dat er te weinig van kwam in het afgelopen jaar.”

Volledig scherm Suzan & Freek © Shody Careman

“Het lukt sowieso alleen als we bewust onze telefoons wegleggen”, pikt Freek in. “Anders komt er wel weer een appje binnen over hoe het gaat met de kaartverkoop, bijvoorbeeld.”

En dat soort berichtjes kwamen er de voorbije week veel. Want eind dit jaar wacht hen drie keer de Ziggo Dome in Amsterdam. Twee weken geleden verkochten ze er vrijwel meteen twee uit. “Freek zat het allemaal te volgen op zijn telefoon, ik durfde dat niet. Ik ben van de zenuwen in bad gaan zitten”, vertelt Suzan. “Toen hij me het nieuws bracht, zeiden we wel even tegen elkaar: hoe goed het ook gaat, dit mogen we nooit normaal gaan vinden.” En uitgerekend deze ochtend, kan de zangeres alweer in bad. Want op zaterdag 18 november wacht voor de allereerste keer het Sportpaleis en de kaartverkoop daarvoor start vandaag via www.sportpaleis.be. (SVH/AD)

Wie er vanavond bij wil zijn op de première in Lumière, Antwerpen wacht een buitenkansje. Op onze redactie liggen nog 10 duotickets. Een mailtje naar win@hln.be met uw gegevens volstaat.

