Vanavond op TV: Brigit Van Mol brengt uniek portret van Karl Lagerfeld

20 februari 2019

09u51

Bron: VTM 0 Showbizz Naar aanleiding van het overlijden van Karl Lagerfeld vandaag brengt Birgit Van Mol vanavond in ‘Telefacts’ een uitgebreide reportage over het mode-icoon.

In ‘Karl Lagerfeld, een eenzame koning’, praat hij uitgebreid over zijn jeugd in Nazi-Duitsland, zijn eerste stappen in het modevak, zijn klim naar de absolute top en zijn eigenzinnige kijk op zowat alles wat er in de wereld gebeurt. Een zoektocht naar de man achter de donkere bril, de paardenstaart, de stijve boorden en de handen vol ringen.

‘Telefacts’, vanavond om 22.30 bij VTM.