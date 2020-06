Vanaf 1 juli culturele activiteiten mét publiek toegelaten: “Maar maximaal 200 man” SDE

03 juni 2020

16u42 0 Showbizz “Ondanks de berichten die we soms hoorden, werd de cultuursector niet vergeten door de regering en de Veiligheidsraad”, verzekerde premier Wilmes (MR) op de persconferentie woensdagnamiddag. Er is dus goed nieuws: vanaf 8 juni mag de cultuursector langzaam maar zeker z'n activiteiten hervatten.

In een eerste fase, vanaf 8 juni, mag de culturele sector langzaam maar zeker opnieuw opstarten. In beperkte mate weliswaar: enkel culturele activiteiten waar geen publiek bij aanwezig is, zijn toegelaten. Om welke activiteiten het precies gaat, werd niet verduidelijkt.

Vanaf 1 juli mogen ook culturele activiteiten mét publiek plaatsvinden. De Veiligheidsraad voorziet wel enkele beperkingen: zo wordt het dragen van een mondmasker aangeraden en mag maximaal 200 man in de zaal aanwezig zijn. De veilige afstand moet gegarandeerd blijven. En dat betekent onder meer goed nieuws voor bioscopen, die vanaf 1 juli opnieuw mogen openen. Met de nodige maatregelen had Eddy Duquenne, CEO van Kinepolis, al rekening gehouden, zei hij in onze krant: “We zetten in op zoveel mogelijk spreiding. Klanten krijgen hun zitje aangewezen zodat ze elkaar niet hoeven te kruisen, en we laten een rij leeg. Een gezin of gezelschap kan samenzitten, maar er blijven tussen verschillende ‘kokers’ steeds twee stoelen leeg. Eigenlijk is dat nog gezellig.”

De vooruitzichten voor de zomer blijven nog onduidelijk. Kermissen en dorpsfeesten - typisch voor de zomermaanden - blijven tot 1 augustus verboden. “Jammer genoeg zullen dergelijke feesten veel volk op de been brengen", legde Wilmes uit. Tegen 1 augustus wil de Veiligheidsraad wel bekijken of er eventuele uitbreidingen of aanpassingen van de maatregels mogelijk zijn. Massa-evenementen, zoals festivals, blijven zoals eerder aangekondigd tot 31 augustus verboden.

