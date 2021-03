Van zeep maken tot honden castreren: bekend Vlaanderen zoekt én vindt (tijdelijk) een nieuwe job

TV Binnenkij­ken in de huizen van BV’s in de nieuwe VTM GO-reeks ‘Huis Gesmaakt’

2 maart Altijd al eens zin gehad om binnen te kijken in de huizen van Bekende Vlamingen? Vanaf 3 maart zie je die wens op VTM GO in vervulling gaan, in de nieuwe reeks ‘Huis Gesmaakt’, waarin interieurarchitect Gert Voorjans een kijkje neemt in de huizen van BV’s.