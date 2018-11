Van welke BV zijn deze billen? KD

28 november 2018

04u00

20.000 Gentenaren vonden vanochtend een opsporingsbericht voor vermiste, blote blote billen in de brievenbus. Wie wil weten van wie de billen zijn, moet gaan kijken naar de theatervoorstelling 'Ladies Night'.

De stunt was een campagne van Uitgezonderd., het theatergezelschap van James Cooke. Het opsporingsbericht werd verstuurd om reclame te maken voor de voorstelling ‘Ladies Night’ dat op 8 en 9 december in première gaat in Capitole Gent. De blote billen behoren toe tot één van de hoofdacteurs. Fans die hoopten het antwoord te vinden op www.bvgezocht.be zijn er echter aan voor de moeite. Wie het antwoord echt wil kennen, moet naar een voorstelling gaan kijken.

‘Ladies Night’ is een komedie met Jo Hens, Bart van Avermaet, Ivan Pecnik, Chris van Espen, Marc Lauwrys en Sergej Lopounchanski en gaat over mannen die hun job verliezen en er niks anders op vinden dan te strippen. Deze BV-cast trakteert het publiek op een ware stripact waarbij ze helemaal naakt gaan.