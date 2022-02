Van vikings tot Yakuza’s: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

NETFLIX

‘Vikings: Valhalla’ - vanaf 25 februari op Netflix

Volledig scherm Vikings: Valhalla © BERNARD WALSH/NETFLIX

‘Vikings: Valhalla’ neemt ons mee naar het begin van de 11e eeuw en vertelt het verhaal van de beroemdste Vikingen uit die tijd, waaronder de legendarische ontdekkingsreiziger Leif Eriksson (Sam Corlett), zijn eigenwijze en zeer uitgesproken zus Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) en de ambitieuze prins Harald Sigurdsson (Leo Suter). Wanneer de spanningen tussen de Vikingen en het Britse koningshuis een hoogtepunt bereiken, en de Vikingen onderling botsen met hun geloofsovertuigingen, beginnen de drie Vikingen aan een epische reis. Tijdens dit spannende avontuur, dat hen via zeeën en slagvelden naar Engeland en daarbuiten brengt, moeten ze vechten voor hun leven en het voortbestaan van hun volk.

DISNEY+

‘The King’s Man’ - vanaf 23 februari op Disney+

Volledig scherm The King's Men © Disney+

Terwijl een bonte verzameling van tirannen en criminele meesterbreinen samenkomen om een oorlog te ontketenen die miljoenen mensen moet gaan uitroeien, haast één man zich om ze tegen te houden. Gesitueerd tijdens WOI, vertelt ‘The King’s Man’ het spannende ontstaan van Kingsmen, ‘s werelds eerste onafhankelijke inlichtingendienst. De film was vorig jaar al te zien in de Belgische bioscopen, maar krijgt nu ook een streamingrelease. In de hoofdrollen zien we Ralph Fiennes (‘Harry Potter’), Gemma Arterton (‘Prince of Persia’) en Rhys Ifans (‘The Amazing Spider-Man’).

‘The Proud Family: Louder And Prouder’ - vanaf 23 februari op Disney+

Volledig scherm 'The Proud Family: Louder And Prouder' © Disney+

‘The Proud Family: Louder And Prouder’ is het langverwachte vervolg op de succesvolle serie ‘The Proud Family’. In deze serie volgen we de avonturen en worstelingen van de nu veertienjarige Penny Proud en haar familie Proud terwijl ze zich vol hilariteit en liefde proberen aan te passen aan de veranderende tijdsgeest. Het nieuwe decennium betekent nieuwe carrièrekansen voor Trudy, nog gekkere dromen voor vader Oscar en nieuwe uitdagingen voor Penny.

‘Mijn Vader is een Saucisse’ - vanaf 23 februari op Streamz

Volledig scherm 'Mijn Vader is een Saucisse' (2021) © Kris Dewitte

De twaalfjarige Zoe is beste maatjes met haar vader. Wanneer Pap in een bevlieging zijn baan van bankier opgeeft en besluit om acteur te worden, komt het tot een ruzie tussen Zoë’s ouders. Ze is de enige die gelooft dat haar vader een supergoed acteur zou kunnen worden...

‘Mijn Vader is een Saucisse’ is een heerlijke feelgoodfilm met een hoekje af, die gaat over een prettig gestoorde familie en de unieke band tussen een vader en zijn dochter. Regisseur Anouk Fortunier (‘Drôle d’oiseau’) vindt met de hulp van een geweldige cast, waaronder Savannah Vandendriessche (‘Rosie & Moussa’), Johan Heldenbergh (‘De Twaalf’) en Hilde De Baerdemaeker (‘De Kraak’) precies de juiste toon, vol humor en begrip.

‘Yakuza Princess’ - vanaf 23 februari op Streamz+

Volledig scherm Yakuza Princess © Streamz

Een Japanse bendeleider wordt vermoord. Zijn enige erfgename, Akemi (MASUMI), wordt voor haar veiligheid naar het buitenland gebracht. Twintig jaar later komt de jonge vrouw haar afkomst te weten en zweert ze wraak. Ze vormt een moeilijke alliantie met een vreemdeling met geheugenverlies (Jonathan Rhys Meyers) die gelooft dat een eeuwenoud zwaard hun lot met elkaar verbindt.

Het verhaal speelt zich af in de Japanse gemeenschap in Sao Paulo, Brazilië, de grootste Japanse diaspora ter wereld. De film zit vol mystiek en martial arts.

‘The Comeback Trail’ - vanaf 24 februari 2021 op Streamz+

Volledig scherm The Comeback Trail © Streamz

Max Barber (Robert De Niro) is een filmproducer die veel geld verschuldigd is aan een maffiabaas. In een wanhoopsdaad alle schulden bij elkaar te sprokkelen, neemt Barber zijn toevlucht tot verzekeringsfraude. Hij beslist een gevaarlijke nieuwe film te maken, met als doel de hoofdrolspeler te vermoorden en het verzekeringsgeld op te strijken. Wanneer hij Duke Montana (Tommy Lee Jones) cast, kon hij niet verwachten dat de depressieve ex-filmster een tweede adem zou krijgen door opnieuw voor de camera te staan. De pogingen van Barber om Montana om te brengen worden extremer en extremer en telkens overleeft hij het.

‘The Comeback Trail’ is een reis langs de schaduwkanten van Hollywood, bezaaid met onvergetelijke en extravagante personages gespeeld door onder andere Morgan Freeman, Zach Braff, Sheryl Lee Ralph en Eddie Griffin. De film werd opgedragen aan Harry Hurwitz, de schrijver en regisseur van de originele ‘The Comeback Trail’ uit 1982.

‘Freaky’ - vanaf 23 februari 2021 op Streamz+

Volledig scherm Freaky © Streamz

Als de dolk van de meedogenloze seriemoordenaar ‘The Butcher’ (Vince Vaughn) ervoor zorgt dat hij en middelbare schoolstudente Millie (Kathryn Newton) wakker worden in elkaars lichaam, ontdekt Millie dat ze slechts 24 uur de tijd heeft om te voorkomen dat ze permanent gevangen blijft in zijn lichaam.

