Van Victoria Beckham tot Kim Cattrall: celebrity's reageren op overlijden mode-icoon Vivienne Westwood

CelebritiesDe Britse modeontwerpster Vivienne Westwood overleed op 29 december op 81-jarige leeftijd. Het trieste nieuws maakten haar nabestaanden zelf bekend via sociale media. Heel wat celebrity’s reageren nu op het plotse verlies van het mode-icoon. “Ze is zonder twijfel de onbetwiste koningin van de Britse mode”, klinkt het.

Vivienne Westwood overleed op 81-jarige leeftijd in Clapham, Zuid-Londen, “vredig en omringd door haar familie”, klinkt het. “Ze bleef de dingen doen waar ze van hield, tot op het allerlaatste moment.” Andreas Kronthaler, Vivienne’s echtgenoot, laat alvast weten dat hij het werk van zijn geliefde zal verderzetten. “Ik zal doorgaan, met Vivienne in mijn hart. We hebben tot het einde samengewerkt en ze heeft me heel wat dingen gegeven om mee verder te gaan. Dank je, lieveling.”

Modewereld rouwt

De wereld verliest een mode-icoon. De reacties op het overlijden stromen intussen dan ook volop binnen. Voormalige ‘Spice Girls’-zangeres én modeontwerpster Victoria Beckham eert Vivienne op Instagram. “Ik ben verdrietig om te horen dat de legendarische ontwerpster en activiste Dame Vivienne Westwood is overleden. Mijn gedachten zijn bij haar familie in deze ongelooflijk droevige tijd.” Ook Marc Jacobs reageert diepbedroefd. “Jij deed het eerst. Altijd. Je had een ongelooflijke stijl met briljante en zinvolle inhoud. Ik blijf leren van je woorden en al je buitengewone creaties. Ik zal me altijd de nacht herinneren waarop we een band kregen over onze wederzijdse liefde voor Yves Saint Laurent.” Hij vult aan: “Je hebt nooit gefaald om te verrassen en te shockeren. Ik ben dankbaar voor de momenten die ik met jou en Andreas heb mogen delen.”

Topmodel Bella Hadid deelt enkele foto’s van hen samen op Instagram. “Koningin van de punk, vanaf de eerste dag dat ik je ontmoette tot de laatste dag dat ik je zag, heb je me meer laten glimlachen, luisteren, leren en liefhebben dan de dag ervoor. Ik zal voor altijd dankbaar zijn dat ik je heb gekend. Voor mij en de meesten, in de mode en in de mensheid, was jij Vivienne, de zon.”

Celebrity’s reageren

Actrices Rachel Zegler en Kim Cattrall laten van zich horen op Instagram. “Vivienne Westwood, voor altijd", schrijft de ‘West Side Story’-ster in haar Instagramverhaal. “Een echt genie", begint ‘Sex and the City’-actrice Kim Cattrall. Ze vertelt een anekdote. “Een stylist uit Los Angeles had me drie jurken gestuurd van verschillende ontwerpers voor de premières van een film in Londen, Berlijn en New York. De kleren kwamen onrein aan in mijn hotel in Londen, waren niet vleiend én moesten worden aangepast. Ik was ten einde raad totdat een wederzijdse vriend me onmiddellijk meenam naar het atelier van Vivienne Westwood.” Ze vervolgt: “Zij maakte in drie dagen een nieuwe jurk voor me en nog twee andere voor elke première. Ik ben haar vrijgevigheid en vriendelijkheid nooit vergeten om dat voor elkaar te krijgen én me uit de nood te helpen.”

‘Culture Club’-zanger Boy George deelt een foto van hem met de ontwerpster en schrijft: “RIP voor de grote en inspirerende Vivienne Westwood die ons door punk en daarbuiten leidde. Uitgelachen door de mode-industrie, maar zonder twijfel is ze de onbetwiste koningin van de Britse mode. Ik hou van je.” Andere sterren die een eerbetoon aan het overleden icoon brengen zijn onder meer actrice Lisa Riley, tv-presentator Jonathan Ross en RuPaul’s Drag Race UK-winnaar The Vivienne. Allen zijn ze het erover eens: “Ze was een icoon. Ze was uniek en briljant, simpelweg een legende.”

Bekijk hier enkele steunbetuigingen vanop sociale media:

KIJK. De jurk van prinses Maria Laura was van ontwerpster Vivienne Westwood. De prinses stapte op 10 september in het huwelijksbootje met William Isvy.

