Van Toy Story tot Finding Nemo: Disneyland Paris brengt Pixar-figuren samen in muzikaal spektakel

ShowbizzDisneyland Paris dompelt zijn bezoekers deze zomer onder in de wonderlijke wereld van Pixar. Zaterdagavond vond in het Franse park de première plaats van ‘Together: A Pixar Musical Adventure’, een gloednieuwe en spectaculaire show met de meest geliefde figuren uit Pixar-animatiefilms als ‘Toy Story’ en ‘Finding Nemo’. Inclusief levensgrote mobiele decoraties en speciale effecten.

‘Together: A Pixar Musical Adventure’ neemt het publiek mee op een spectaculaire en poëtische reis door de wondere werelden van ‘Toy Story’, ‘Coco’, ‘Up’, ‘Monsters en co.’ en ‘Finding Nemo’ in het Studio Theater van het Walt Disney Studios Park. Met op het podium meer dan dertig artiesten en Pixar-figuren, waaronder Woody, Buzz Lightyear, Nemo, Dory, Sulley en Miguel.

De show vertelt het verhaal van Charlie, een kind met een passie voor muziek die ervan droomt om het orkest voor het eindejaarsgala te dirigeren. Maar de avond voor het concert verliest hij onverwachts zijn partituur. Terwijl Charlie in slaap valt, komen Woody en andere Toy Story-vrienden tot leven en bundelen ze de krachten om de partituur terug te vinden die verspreid is over verschillende Pixar-verhalen. De boodschap van het verhaal is dan ook heel duidelijk: Wat we samen doen, doen we beter.

Muziek staat centraal in deze productie. Niet alleen verbindt het generaties, maar het vertelt ook een verhaal. Tijdens elke voorstelling brengen acht live-muzikanten een eerbetoon aan de tijdloze soundtracks van Pixar. Ook visueel is deze show een streling voor het oog. Met hedendaagse choreografie, levensgrote mobiele decorstukken en gigantische LED-schermen. Bovendien zitten er ook verrassende technologische snufjes en speciale effecten in deze show waardoor de grens tussen fantasie en werkelijkheid vervaagt. In de wereld van ‘Finding Nemo’ voel je waterdruppels in combinatie met een visuele explosie én zijn er de geuren van een zeebriesje. Op het podium staan 38 artiesten en het spektakel werd in amper zes maanden in elkaar gestoken.

Met ‘Together: A Pixar Musical Adventure’ wordt de wereld van Pixar in Disneyland Paris opnieuw wat groter. Momenteel zijn er acht Pixar-attracties, waaronder ‘Cars Road Trip’, ‘Ratatouille: The Adventure’ en ‘Crush’s Coaster’, verschillende gethematiseerde restaurants en boetieks (o.a. ‘Bistrot Chez Rémy’ en ‘Toy Story Playland Boutique’) én twee hotels met Pixar-thema. Disney Hotel Cheyenne is geïnspireerd op Toy Story-figuren en Disney Hotel Santa Fe is aangekleed in Route 66-motelstijl uit Cars.

‘Together: A Pixar Musical Adventure’ speelt vanaf 15 juli meermaals per dag op het podium van het Studio Theater in het Walt Disney Studios Park. Meer info via disneylandparis.com.

Bekende Pixar-fans uit binnen- en buitenland

De iconische Pixar-films weten al 28 jaar lang klein én groot te bekoren met hun meeslepende verhalen en iconische personages. Enkele bekende (internationale) gezichten kregen onlangs de kans om de figuren uit dit universum in het echt te ontmoeten of genoten van een onvergetelijke dag in Disneyland Paris:

Christoff, zus Lindsay en petekind Lisa-Marie wanen zich even een superheld aan de zijde van Mr. Incredible uit de animatiefilm ‘The Incredibles’.

Rode Duivel Thomas Meunier en zijn vrouw Déborah hebben een onvergetelijke ontmoeting met Woody.

Een vleugje Hollywood in Disneyland Paris. Actrice Natalie Portman voelt zich opnieuw een klein meisje naast Boo uit ‘Monsters en co’.

Omar Sy, bekend van de Netflix-serie ‘Lupin’, zakte af naar Disneyland Paris voor de première van ‘Together: A Pixar Musical Adventure’. Op de blauwe loper ontmoet de Franse acteur Miguel uit ‘Coco’.

Zangeres CAMILLE laat zich van haar mooiste kant zien voor het Kasteel van Doornroosje. Inclusief de Minnie-oortjes.

Julie Vermeire draagt Disneyland Paris een warm hart toe.

Entertainment van de bovenste Disney-plank Of je nu fan bent van Pixar, The Lion King, Frozen of Mickey Mouse: in Disneyland Paris kan je als bezoeker genieten van shows en parades van wereldklasse. Het Franse park streeft ernaar om verhalen, met behulp van technologie, op een vernieuwde en toegankelijke manier aan iedereen te vertellen. In hun theaters, maar ook in open lucht met het park als decor. Momenteel zijn - naast Together: a Pixar Musical Adventure’ - ook deze voorstellingen te bewonderen in het resort: 1. Mickey and the Magician (Animagique Theater, Walt Disney Studios Park) Kijk vol verwondering toe hoe Mickey en zijn vrienden echte magie beheersen in deze bekroonde, betoverende muzikale show in Broadway-stijl. 2. The Lion King: Rhythms of the Pride Lands (Frontierland Theater, Disneyland Park) Herbeleef iconische momenten uit de film The Lion King in deze veelgeprezen podiumshow met dansers, acrobaten en zangers in het grootste theaterpodium van Disneyland Paris, dat is uitgerust met indrukwekkende 360°-audiotechnologie. 3. Disney Junior Dream Factory (Studio D, Walt Disney Studios Park) Deze 20-minuten durende show nodigt bezoekers uit om Mickey Mouse, Minnie Mouse en speciale vrienden zoals Fancy Nancy Clancy, Vampirina en Timon te vergezellen in de ‘Disney Junior Dream Factory’ terwijl ze verbeelding en moed gebruiken om te dromen. 4. Frozen: A Musical Invitation (Toon Studio, Walt Disney Studios Park) In ‘Frozen: A Musical Invitation’ worden bezoekers uitgenodigd om te genieten van een hartverwarmende en unieke interactieve ervaring en mee te gaan op een betoverende Frozen reis door Arendelle. 5. Dream... and Shine Brighter (Disneyland Park, Main Street U.S.A.) Een feestelijke dagshow speciaal gemaakt voor de 30e verjaardag van Disneyland Paris, met meer dan 30 dansers en Disney Figuren, kleurrijke praalwagens en originele liedjes. Vier keer per dag, t/m 30 september 2023. 6. Disney Stars on Parade (Disneyland Park) ‘Disney Stars on Parade’ is een dagelijkse Disney-parade die ’s middags te zien is in het Disneyland Park. Het is de perfecte manier om de Disney-verhalen tot leven te zien komen. 7. Disney D-Light (Disneyland Park) ‘Disney D-Light’ is een magische show van zeven minuten die videoprojectie, fonteinen, lichteffecten, mist, lasers en Disney-muziek combineert en eindigt met een moment van pure magie wanneer zo’n 200 drones boven het Kasteel van Doornroosje verschijnen. Elke avond t/m 30 september 2023. 8. Disney Dreams® ! (Disneyland Park) De iconische, bekroonde avondshow verlicht de lucht boven het Kasteel van Doornroosje met behulp van ultramoderne technologie, prachtige projecties, spectaculaire lasers en fonteinen en sensationele pyrotechnische effecten.

