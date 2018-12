Van taco naar tuniek: Miette uit 'Mijn Pop-Uprestaurant' ontwerpt eigen kledinglijn Isabelle Deridder

20 december 2018

00u00 0 Showbizz Ja, er is leven na 'Mijn Pop-Uprestaurant'. Toch voor Miette Dierckx (25), die in 2016 samen met Willem Jalapeño Loco opstartte en net naast het goud greep. Miette werd daarna ondernemer, foodie en reisblogger. Nu krijgt ze een eigen collectie bij CKS. Daarmee treedt ze in de voetsporen van actrice en model Lize Feryn. "Dat ik zulke kansen krijg: ongelofelijk."

"Ik heb de voorbije jaren al enkele keren samengewerkt met CKS", zo verduidelijkt de blondine. "Blijkbaar waren ze tevreden, want ze contacteerden me met de vraag of ik samen met hen een collectie wilde ontwerpen. Voor mij is het echt de allereerste keer dat ik een modecollectie op de markt breng, dus het was allemaal heel erg nieuw. En geloof me: da's echt niet zo gemakkelijk, hoor. Ik heb weliswaar geen patronen getekend, maar ik ben wel van a tot z bij dit hele proces betrokken geweest. Voor mij persoonlijk was het een hele uitdaging om in te schatten wat ik mooi zou blijven vinden. We zijn voor de zomer aan de collectie begonnen, terwijl de stuks toch een heel eind later in de winkel liggen. Ik heb me voornamelijk laten leiden door mijn liefde voor kleur en Latijns-Amerika. Ik wilde vooral happy vibes in mijn collectie brengen. Die voelde ik zelf ook helemaal toen ik de afgewerkte stuks voor de allereerste keer zag. Het is in de eerste plaats ook ongelofelijk dat CKS dit aan mij gevraagd heeft. Ik bedoel maar: CKS werkte in het verleden samen met mensen als Lize Feryn en de Belgische blogster Paulien Riemis. En nu met mij. Dat voelt zo onwerkelijk."

Pop-upbars

Maar ook voor het ontwerpproces zat Miette niet stil. "Na 'Mijn pop-uprestaurant' heb ik twee pop-upbars gehad, en komende zomer zal ik er - als alles goed gaat - opnieuw eentje uitbaten. Als dat concept aanslaat, volgt er misschien een permanente zaak. Mij een 'selfmade woman' noemen? Ik denk dat dat wel klopt, ja. Ik kan echt geen twee minuten stilzitten. (lacht) Ik zou het ook zien zitten om nog eens een capsulecollectie (een beperkte collectie met slechts enkele stuks, red.) op de markt te brengen. Of een eigen collectie, maar dan ga ik wel de hulp inschakelen van mijn zussen. Zij zijn van jongs af aan de personen geweest die mij kledingadvies gaven. Maar wat ik ook ga doen: jullie hebben het laatste van mij nog niet gezien of gehoord. (lacht)"

Vanaf 4 januari is de collectie beschikbaar, zowel online als in de winkels van CKS.

Nog steeds contact met ex Willem

Terwijl Miette regelmatig de media haalde met haar projecten, bleef het na 'Mijn Pop-uprestaurant' vrij stil rond Willem, zoon van politicus Patrik Vankrunkelsven én Miettes ex-vriend. "Willem en ik waren geen koppel meer toen we deelnamen aan 'Mijn pop-uprestaurant'. We waren vrienden. En dat zijn we ook gebleven. We gaan nog regelmatig iets drinken om het contact te onderhouden. Al is dat niet altijd even gemakkelijk geweest toen zowel Willem als ik een nieuwe relatie kreeg. Dat zorgde aanvankelijk voor enkele moeilijke momenten, maar daar zijn we uit geraakt. En daar ben ik heel blij om."