Van slager tot ex-bakker: deze 8 pottenbakkers draaien de mooiste keramiekstukken in ‘De schaal van Pascale’

An (53), keukenadviseur uit Sombeke

“Ik ben een autodidact en zit al drie jaar in mijn garage te draaien en te draaien. Technisch ben ik misschien niet zo onderlegd als mijn concurrenten. Maar ik ben wel An, hè…”

An is binnenhuisarchitecte van opleiding, maar baat al enkele jaren een eigen filiaal uit in de verkoop van keukens. Ze houdt van koken en dankzij de recepten van Pascale Naessens verloor ze maar liefst 25 kilo. Breien, tekenen, poppenkleertjes naaien, aquarellen: als kind was An altijd al creatief bezig. Drie jaar geleden volgde ze een workshop pottenbakken in Frankrijk. Ze kocht een oven en een draaischijf, en begon te oefenen in haar garage. Ondertussen is keramiek haar allergrootste hobby. Ze draait het liefst van al grote schalen. In november overleed Ans hondje Arthur en dat verdriet draagt ze nog altijd met zich mee. Haar deelname aan ‘De schaal van Pascale’ is voor een stuk ook een eerbetoon aan hem, want Arthur lag altijd naast haar draaischijf terwijl ze aan het pottenbakken was.

Stephan (33), koerier uit Sint-Lenaarts

“Als ik iets doe, wil ik het goed doen. Punt. Ik hoop dat kneden mij een voorsprong zal geven. Daar ben ik goed in dankzij mijn vorig leven als bakker-patissier.”

Hoe hij later zijn brood wilde verdienen, wist Stephan als 6-jarig jongetje nog niet. Wel dat hij dat brood later zelf wilde máken. En dus startte hij een bakkersopleiding en ging hij aan de slag als bakker. Een drukke en stressvolle job. Na een woelige periode zei Stephan de bakkerswereld vaarwel en momenteel werkt hij als koerier. Zijn liefde voor keramiek is in 2017 ontstaan dankzij zijn andere passie: bonsaiboompjes. Hij zag een handgemaakte pot en dacht: ‘Dat kan ik beter.’ Stephan volgde een aantal lessen en schoolde zichzelf bij. Hij specialiseerde zich in het maken van bonsaipotten en krijgt ondertussen ook vragen uit het buitenland om er te maken. Zijn grote droom is om van pottenbakken zijn job te maken.

Sofie (28), illustrator uit Gent

“Ik ben geen klassieke keramiste. Ik maak nooit twee keer hetzelfde en weeg nooit af. Ik hoop dus dat er in ‘De schaal van Pascale’ gelijke dingen uit de oven gaan komen.”

Sofie is een creatieve duizendpoot en laat die creativiteit elke dag de vrije loop in haar job als illustrator. Ze is al twaalf jaar samen met haar vriend Yann, haar high school sweetheart. Sofie heeft verschillende hobby’s. Ze is barista, houdt van planten en natuurlijk ook van keramiek, waar ze al drie jaar mee bezig is. De potten die ze maakt, zijn artistiek en Sofie probeert er ook telkens de nodige humor aan toe te voegen. Ze maakt graag voorwerpen die meerdere functies hebben, zoals een vaas die bijvoorbeeld ook een eierdopje is. Sofie kiest ervoor om haar eigen ding te doen en geeft er steevast een eigen, grappige en speelse draai aan.

Lucas (30), leerkracht uit Deinze

“Ik hou van risico’s nemen. Ontploft mijn werk, dan ontploft het maar. Dan ga ik er wel uit met een bang.””

Lucas is leerkracht in het middelbaar onderwijs, waar hij de vakken beeld en artistieke vormgeving geeft. Ook naast zijn job is hij een erg bezige bij. Lucas heeft namelijk tal van hobby’s: van houtbewerking tot aquarel of workshops kalligrafie. Hij is nog maar een goed half jaar bezig met pottenbakken. Lucas heeft altijd een hoofd vol ideeën en hoopt om zeer verrassende stukken te kunnen presenteren aan de jury. Zijn ouderlijk huis staat vol keramiek, want ook Lucas’ mama is al tien jaar lang een fervente pottenbakster. Zijn grote droom is om ooit naar het buitenland te trekken en daar zijn keramiek verder te ontwikkelen.

Julie (37), docente animatiefilm uit Genk

“Ik ben wel competitief. Van kinds af aan al. Ik speelde ook altijd vals tijdens het kaartspelen met mijn zus omdat ik wou winnen. (lacht)”

Julie ging op haar zeventiende een jaar op uitwisseling naar Amerika en startte nadien haar studies Beeldende Kunsten in Antwerpen, waarbij er een wereld voor haar openging. Na een rondreis van vier maanden door Amerika verhuisde ze naar Limburg, waar ze les begon te geven aan de Academie van Genk. Ze geeft animatiefilm aan jongeren van 8 tot 18 jaar. Daarnaast geeft Julie workshops keramiek, haar grootste passie. Ze houdt van krachtige vormen en kleuren. Als kind was ze altijd al creatief bezig en deed ze niets liever dan met de handen in de modder spelen of zandkastelen bouwen. Julies grote droom is om een eigen keramieklijn te kunnen starten.

Jean-Yves (46), winkeluitbater uit Kortrijk

“Keramiek is echt een verslaving geworden. Als ik ga slapen zie ik de klei draaien en draaien en draaien. Het is een soort drugs geworden.”

Jean-Yves is een brusselaar die twintig jaar geleden de liefde volgde richting Kortrijk. Hij baat al vijftien jaar een eigen juwelen- en accessoirewinkel voor dames uit: Plein30 in Kortrijk. Jean-Yves begon met pottenbakken in 2021 en was meteen verknocht aan de klei. Hij kocht een eigen draaischijf, maar heeft nog geen eigen, ingericht atelier. In een klein huisje in Italië wil Jean-Yves op termijn graag workshops keramiek geven. Qua stijl houdt Jean-Yves van strak en modern, maar hij kan het niet laten om extraatjes toe te voegen om zijn werk extra glans te geven. Hij is erg creatief en wil zich volledig smijten in ‘De schaal van Pascale’.

Frederic (23), slager uit Kapellen

“Ik ben iemand die all over the place is. Behalve in het pottenbakken. Als ik achter mijn wiel zit, kan ik de structuur vinden die ik nodig heb.”

Frederic is slager en daarnaast al twee jaar bezig met keramiek. Als kind had hij al een grote fascinatie voor plasticine en daarmee maakte hij zelfs zijn eigen speelgoed. Zo is Frederic begonnen met het beeldhouwen van klei, dat verder uitgroeide tot het maken van allerlei huishoudartikelen, zoals tassen en servies. In zijn garage toverde Frederic een vierkante meter om tot atelier. Hij plaatste zijn draaischijf achter een douchegordijn, verstopt tussen de wasmachine, de droogkast en zijn auto. Hoewel het voor hem een droom zou zijn om voltijds als keramist aan de slag te kunnen, blijft het voorlopig bij een hobby. Zijn creativiteit kan hij alsnog kwijt in de beenhouwerij, waar hij er een erezaak van maakt om de mooiste blinde vinken te vormen of de beste gourmetschotels te dresseren.

Anaïs (29), administratief medewerker uit Sint-Amandsberg

“Mijn grootvader was een kunstenaar. Ik droom ervan om ooit op mezelf creatief bezig te kunnen zijn en me daarin te ontwikkelen. Wat hij gedaan heeft, daar kijk ik echt naar op.”

Anaïs werkt als administratief medewerker bij Stad Gent. Ze volgde een opleiding tot meubelmaker en verbouwde samen met haar vader haar eigen huis. Die woning ademt nog steeds het artistieke verleden van haar opa: kunstenaar Roland Monteyne, die bekendstaat om zijn surrealistische en sensuele beeldhouwwerken. Naast meubels maken behoren ook tekenen en groenten kweken tot Anaïs’ hobby’s. En natuurlijk ook pottenbakken, waar ze zich de voorbije vier jaar in verdiepte. De potten die ze maakt kenmerken zich door een strakke afwerking en verrassend kleurgebruik.

Deze acht amateur-pottenbakkers gaan vanaf volgende week de strijd aan in ‘De schaal van Pascale’. Wie blaast de jury omver? Of wie presenteert een stuk stuk?

‘De schaal van Pascale’, vanaf 6 september elke dinsdag om 20.35 uur bij VTM.

