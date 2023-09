Van skates waar Klaasje mee viel op het podium, tot regenboogjurkje van Josje: K3 opent expo rond iconische outfits

Celebrities Halle Berry meermaals slachtof­fer van misbruik en overspel: gewelddadi­ge ex sloeg haar half doof

Geluk in de liefde heeft Halle Berry (57) niet cadeau gekregen. Sinds drie jaar is ze dolgelukkig met zanger/multi-instrumentalist Van Hunt (53). Maar haar brokkenparcours op privévlak is indrukwekkend, zo lijst de Nederlandse ‘Story’ op. De actrice werd letterlijk van de ene giftige relatie in de andere gezogen. “Pas toen hij mij zo hard sloeg dat het bloed tegen het plafond spoot en ik tachtig procent van mijn gehoor verloor, was het kláár.”