Van selfiespots tot nieuwe attractie: zo ziet de heropening van Disneyland Paris eruit

Gasten kunnen opnieuw hun favoriete attracties ervaren in beide parken, van de spannende Star Wars™: Hyperspace Mountain en The Twilight Zone Tower of Terror tot de familievriendelijke Peter Pan’s Flight en Ratatouille: The Adventure. Dankzij het werk van Magic Keepers tijdens de tijdelijke sluiting, ziet het resort er mooier uit dan ooit met haar perfect onderhouden 400 hectare groene gebieden en 7.400 vierkante meter bloembedden. “We hebben allemaal gedroomd van dit moment”, zegt Natacha Rafalski, directrice van Disneyland Paris. “Het moment waarop we kunnen herenigen en genieten van onvergetelijke momenten met onze familie en vrienden. Wanneer Disneyland Paris weer opengaat, kunnen onze gasten genieten van de voortreffelijke ervaringen waar we om bekend staan, van iconische attracties en nieuwe hartverwarmende momenten met Disney-figuren tot unieke interacties met onze cast members en zelfs een paar verrassingen.”

Er komen veel selfiespots en verrassende optredens in de Disney-parken met Disney, Pixar, Marvel en Star Wars™-figuren. De figuren verschijnen op nieuwe manieren en soms op onverwachte plekken. Een nieuwe galactische ervaring met Star Wars-legendes wordt toegevoegd, samen met de terugkeer van The Cheshire Cat Express Train met vrienden uit ‘Alice in Wonderland’, Mickey, Minnie en hun vrienden, de Marvel-superhelden en Anna en Elsa. Als onderdeel van de voortdurende transformatie van het Walt Disney Studios Park, opent vanaf de heropening de nieuwe attractie Cars ROAD TRIP. Tijdens een roadtrip op Route 66 met Cars-thema, ontdekken gasten lokale natuurwonderen, zoals ‘s werelds grootste slotbout en de Cars-tastrophe Canyon, terwijl ze populaire figuren tegenkomen zoals Bliksem McQueen en Takel. Het Walt Disney Studios Park is dé plek waar Pixar-dromen speelser zijn dan ooit.

Viersterrenhotel

Met de langverwachte opening van Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel op 21 juni toont Disneyland Paris haar toewijding om voortdurend te investeren in de gastervaring en de succesvolle strategie om meer Disney-verhalen in haar hotels te brengen. Dit ambitieuze hotel viert de Marvel-superhelden en hun verhalen, maakt Marvel-dromen machtiger dan ooit en dompelt gasten onder in de cultuur en levendige energie van New York City. Dit viersterrenhotel, ingericht als een kunstgalerie in New York, brengt een eerbetoon aan de thuisplaats van vele Marvel-superhelden en hun bedenkers en biedt eersteklas comfort en persoonlijke service.

De Disney-hotels zullen geleidelijk opengaan: Disney’s Newport Bay Club opent op 17 juni, Disney’s Hotel Cheyenne opent op 1 juli en Disney’s Davy Crockett Ranch opent op 13 juli, afhankelijk van de voortdurende ontwikkeling van de situatie. De data van de heropening van Disney’s Sequoia Lodge Hotel en Disney’s Hotel Santa Fe worden op een later tijdstip bekendgemaakt. Het Disneyland-hotel blijft tot nader order gesloten vanwege renovatie. “Binnenkort ontdekken onze gasten ons gloednieuwe Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel, het enige hotel ter wereld dat gewijd is aan Marvel-kunst, met een eersteklas, ongelooflijk meeslepende en unieke ervaring. We kijken ernaar uit om deze mijlpalen over een paar weken samen met onze cast members en gasten te vieren,” zegt Rafalski.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © ANP Kippa

Disneyland Paris verwelkomt gasten terug in de magie met een beperkt aantal tickets dat elke dag beschikbaar is via een online reserveringsplatform. Om toegang te garanderen, moeten gasten, inclusief jaarpashouders, vóór aankomst een reservering maken voor toegang tot de parken. Gasten die al een gedateerd ticket hebben, hoeven niet te reserveren. Ook krijgen gasten met arrangementen met tickets voor de parken toegang voor de duur van hun verblijf, zij hoeven geen gebruik te maken van het platform. Gedateerde tickets bieden ook maximale flexibiliteit, omdat ze tot 3 dagen vóór de bezoekdatum kunnen worden geannuleerd. Om gasten gemoedsrust te bieden, kunnen zij met de huidige boekingsvoorwaarden voor arrangementen hun verblijf in een Disney-hotel kosteloos annuleren en wijzigen op elk moment tot 7 dagen voor de aankomstdatum (exclusief vervoer en verzekering).

De gezondheid en het welzijn van gasten en cast members blijft een topprioriteit en daarom volgt de opening van Disneyland Paris een bewuste aanpak met aangescherpte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die vorig jaar met succes zijn geïmplementeerd. De maatregelen blijven de overheidsrichtlijnen volgen, dit toont aan dat het resort de gastervaring kan verbeteren en tegelijkertijd een veilige omgeving voor iedereen kan bieden. Aangezien de autoriteiten het dragen van een mondkapje aanbevelen in openbare ruimtes, is het dragen van een mondkapje in Disneyland Paris verplicht voor alle gasten van zes jaar en ouder. Daarnaast is er beperkte capaciteit in de parken en daarom zijn toegangstickets en een reservering vooraf vereist om fysieke afstand te kunnen houden, volgens de richtlijnen van de overheid. Als gevolg hiervan zijn sommige ervaringen, shows of evenementen niet beschikbaar of kunnen ze worden gewijzigd, afhankelijk van de evoluerende richtlijnen van de autoriteiten. Dit omvat onder andere Disney Stars on Parade en de avondshow Disney Illuminations, die op een later tijdstip terugkeren.

LEES OOK: