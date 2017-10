Van seksuele intimidatie beschuldigde producer Harvey Weinstein ontslagen ib

Bron: ANP/BuzzE 1 EPA Harvey Weinstein is met onmiddelijke ingang ontslagen bij The Weinstein Company. Showbizz Hollywoodproducent Harvey Weinstein is met onmiddelijke ingang ontslagen als CEO van The Weinstein Company. Het bedrijf liet dat vandaag in een persverklaring weten. Weinstein wordt beschuldigd van seksuele intimidatie en het ongewenst lastigvallen van tientallen medewerksters. Hij is een van de mede-oprichters van het productiehuis.

"In het licht van nieuwe informatie die naar buiten is gekomen de afgelopen dagen over het wangedrag van Harvey Weinstein, heeft de directie van The Weinstein Company besloten de arbeidsrelatie met Harvey Weinstein met onmiddelijke ingang te beëindigen", leest de verklaring in handen van The Wrap.

Harvey Weinstein has been "terminated" from the Weinstein Company. Full statement: pic.twitter.com/CyHFxpGrrs Tom Namako(@ TomNamako) link

Non-actief

Het productiebedrijf stond al dagen onder druk om Weinstein te ontslaan. De 65-jarige CEO en mede-oprichter werd op 6 oktober al op non-actief gezet nadat The New York Times een artikel publiceerde waarin meerdere medewerksters en actrices Weinstein beschuldigden van seksuele intimidatie. Ook actrice Ashley Judd sprak openlijk over haar ervaring met Weinstein en zijn ongewenste intimiteiten. Hij vroeg de actrice of zij naar hem wilde kijken terwijl hij zich zou douchen.

Excuses

De producer maakte vrijdag excuses voor de vele seksuele intimidaties die hij gedurende dertig jaar zou hebben begaan. Harvey Weinstein geldt in Hollywood als een van de meest invloedrijke producenten. Zo produceerde zijn bedrijf succesvolle films zoals The King's Speech, Pulp Fiction en Good Will Hunting.