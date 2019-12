Van “scholen kweken geesteszieke kinderen” tot “ga godverdomme voor een ander hol keffen”: het brokkenparcours van Jeff Hoeyberghs LH

10 december 2019

16u29 1 Showbizz De nu 58-jarige Limburger Jeff Hoeyberghs werd in jaren 2000 wereldberoemd in Vlaanderen dankzij het VTM-programma ‘De Wellness Kliniek’, maar hij werd ook bekend én berucht door andere straffe en controversiële uitspraken. Een overzicht.

“Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen” en “Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden”, zei Hoeyberghs onder meer tijdens een lezing van de Gentse studentenclub KVHV afgelopen woensdag. Maar het is dus lang niet de eerste keer dat de plastisch chirurg controverse uitlokt.

In 2005 schoffeerde Hoeyberghs psychiaters en seksuologen. “Ik heb nog nooit een psycholoog een patiënt beter weten maken. Waarom zijn psychiaters geïnteresseerd in psychologie? Omdat ze zélf psychische problemen hebben. Allemaal! Hetzelfde geldt voor seksuologen. Die zijn allemaal seksueel gestoord.’’ Ook de Belgische overheid moest het tien jaar geleden ontgelden. “We leven in een dictatuur die bestuurd wordt door onbekende individuen”, stelde de chirurg in zijn boek ‘U wordt bestolen’. Over scholen zei hij in 2013 in het weekblad Dag Allemaal: “Ze kweken geesteszieke kinderen.”

Carnavalssingle

In 2006 is Jeff Hoeyberghs voor het eerst te zien op VTM. Hij krijgt er een eigen docusoap rond de Wellnesskliniek waar hij werkt. Dat draaide rond het gelijknamige instituut, gespecialiseerd in plastische chirurgie en cosmetische tandheelkunde, waar de man toen werkte. Tussendoor brengt hij, samen met een Genks muziekgroepje, de carnavalssingle ‘Spiegel’ uit en wordt hij een steeds vaker opgevoerde mediafiguur.

Memorabel - of beter gezegd controversieel - was zijn passage in ‘Recht van antwoord’, een VTM-programma met Goedele Liekens. Daar ging hij zwaar in de clinch met sp.a-politica Kathleen Van Brempt en Magda De Meyer. “Ga godverdomme voor een ander hol keffen”, blafte hij hen toen toe.

Het is niet de taak van een vader om ’s nachts op te staan om een baby eten te geven Hoeyberghs in ‘Ook getest op dieren’ op VT4

“Het is helemaal niet de taak van vaders om zich met pasgeboren baby’s bezig te houden, het is niet de taak van een vader om ’s nachts op te staan om een baby eten te geven. Dat zijn van die flutstudies van Amerikaanse feministen om een politiek punt te maken”, klonk het in 2008 in het toenmalige VT4-programma ‘Ook getest op dieren’.

Het lijstje is nog niet af. In 2009 wordt Hoeyberghs in het Nederlandse consumentenprogramma ‘Das je goed recht’ geconfronteerd met een reportage over patiënten wier borstvergrotingen in de Wellness Kliniek waren mislukt. Daarop ontstak de chirurg in woede. “Ik heb geen tijd voor dit gelul, gezeik en geouwehoer, gek wijf”, riep de chirurg een journaliste toe.

Na dat incident zette de Wellness Kliniek de chirurg dat jaar nog aan de deur. Hoeyberghs startte daarna zijn eigen privépraktijk op. In het programma ‘De Hoffkliniek’ wordt in 2010 het reilen en zeilen van die nieuwe kliniek gevolgd.

Kankerpatiënten

In 2014 gaf Hoeyberghs dan weer zijn ongezouten mening over kankerpatiënten toen hij te gast was in ‘Reyers Laat’ met zijn echtgenote, die dat jaar zelf getroffen werd door borstkanker. “Je hebt kankers die enkel kunnen genezen door ze weg te snijden. En je hebt de oncologische kankers, zoals leukemie, waarbij een chirurg niet veel kan doen”, zegt Hoeyberghs, die zelf zijn vrouw geopereerd had en het weefsel van haar borsten had verwijderd. Uiteraard zetten die uitspraken kwaad bloed bij collega-chirurgen en gynaecologen.

In Engeland zijn ze gewoon jaloers dat ik meer diploma’s heb dan al die plastisch chirurgen samen daar Hoeyberghs na zijn schorsing door de Engelse Orde van Geneesheren

Hoeyberghs is sinds 2010 zelfs berucht tot in het Verenigd Koninkrijk. Dat jaar werd hij door de Engelse Orde van Geneesheren geschorst voor twaalf maanden, na een klacht van een Britse vrouw die zich drie jaar eerder had laten opereren in de Wellnesskliniek. Die operatie, waarbij de vrouw twee nieuwe borstimplantaten kreeg, was blijkbaar uitgedraaid op een ramp. Hoeyberghs reageerde toen laconiek op de schorsing. “Ach, in Engeland zijn ze gewoon jaloers dat ik meer diploma’s heb dan al die plastisch chirurgen samen daar. En blijkbaar hebben ze het er ook wat lastig met mijn manier van communiceren.”