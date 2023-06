Van Sam Fender tot Gayle: TikTok verovert Rock Werchter

Was een decennium geleden MySpace nog dé alternatieve weg naar supersterrendom, zorgt TikTok tegenwoordig voor die revolutie in de muziekwereld. Op de eerste dag van Rock Werchter hadden Sam Fender en maar liefst drie vrouwen - Gayle, Ashnikko en Raye - hun podiumplekje te danken aan de populaire app.

De aanhouder wint

De Britse singer-songwriter Raye (25) heeft er al een heel parcours opzitten. Ze startte als liedjesschrijfster - voor grote namen als Beyoncé, Ellie Goulding en David Guetta -, en had ook een contract voor een eigen album. Helaas voor Raye bleef haar platenlabel de releasedatum maar verschuiven. Na oeverloos wachten besliste de artieste om het anders aan te pakken: ze herwerkte haar nummer ‘Escapism’, en gooide een versnelde versie online. Mét succes, want na enkele dagen had ze een TikTok-hit beet. Ze verliet haar oude label, en niet veel later was debuutalbum ‘My 21st Century Blues’ een feit. Enkele dagen geleden bracht ze die nummers nog op Glastonbury, vandaag mocht ze - op blote voeten - in Klub C aan de bak.

Volledig scherm Raye. © Joel Hoylaerts / Photonews

De hedendaagse, vrouwelijk evenknie van The Ramones

Ze wist vorig jaar op Pukkelpop al indruk te maken, en tijdens Rock Werchter bewees Gayle - gehuld in een knaloranje ensemble - dat haar punky pop ondertussen heel wat fans kent. “Dit is het optreden van mijn leven”, vertelde ze bij aanvang. “Hier heb ik altijd al van gedroomd.”

Daar lijkt geen woord van gelogen. Zo maakt de Amerikaanse al muziek sinds haar tiende, maar brak ze pas in 2021 pas écht door. En dat allemaal wanneer ze ‘ABCDEFU’ op TikTok dropt. In een mum van tijd bereikt de song een miljard views, en is de carrière van Gayle gelanceerd.

Volledig scherm Gayle. © Joel Hoylaerts / Photonews

Futuristische popprinses

In 2019 doet ook Ashnikko een beroep op TikTok om door te breken. Ze lost er haar track ‘Stupid’, een duet met rapper Yung Baby Tate. Haar strategie werkt, al heeft de Amerikaanse ook haar imago - en opvallende look - mee. Zo pleit ze in haar teksten voor onafhankelijkheid en emancipatie, en laat ze jong en oud bloze met haar grove teksten.

Volledig scherm Ashnikko © Joel Hoylaerts / Photonews

Bitterzoete traumaverwerking

Sam Fender raakt - net als Gayle - in 2021 bekend, dankzij z’n monsterhit ‘Seventeen going under’. Het nummer is en brief aan z’n jongere zelf, die geplaagd werd door woede-uitbarstingen. Sam zocht - én vond - z’n heil in muziek, en wil anderen inspireren om hun problemen aan te pakken. Dat is hem alvast gelukt op TikTok. Zijn song werd dé soundtrack bij duizenden video’s van - veelal jonge - gebruikers, die op zijn hit hun trauma’s aankaartten. Voor Sam geen Klub C trouwens: hij mocht donderdag aantreden op de Main Stage.

Volledig scherm Sam Fender. © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Ph