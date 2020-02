Exclusief voor abonnees Van romantiek in Parijs tot ‘elk apart’: zo vieren onze BV’s Valentijn Jolien Boeckx & Isabelle Deridder

14 februari 2020

00u00 0 Showbizz Ook bekend Vlaanderen baadt vandaag in de liefde. En ook al is het volgens de BV's - lekker cliché - alle dagen valentijn, ze laten zich de romantiek welgevallen. "Ons dochtertje steken we vanavond iets vroeger in bed."

Christoff & Ritchie: "Romantiek in Parijs"

"Met z'n tweetjes naar Parijs voor twee dagen vol romantiek, lekker eten en gezellige wandelingen: dát is valentijn voor Ritchie en mij", zegt Christoff (43). "En dat hebben we dus al gedaan, want door onze drukke agenda's kunnen we het niet op de dag zelf vieren. Een cadeautje geef ik Ritchie wel nog, maar dat blijft een verrassing." Ook voor Christoff is het eigenlijk altijd valentijn. "Wij zeggen wel drie keer per dag 'I love you'." Ondertussen zijn de zanger en zijn vriend twee jaar verloofd, maar een trouwdatum hebben ze nog niet geprikt. "Als het juiste moment daar is, zullen we het weten. 't Is niet dat er een vervaldatum op onze verloving staat, hé."

