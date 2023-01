Van Rod Stewart tot Mick Jagger: celebrity’s reageren op overlijden rockgitarist Jeff Beck

“Namens zijn familie delen we met diepe droefheid het nieuws van het overlijden van Jeff Beck”, aldus de verklaring. “Nadat hij plotseling een bacteriële meningitis had opgelopen, is hij dinsdag vredig ingeslapen. Zijn familie vraagt om privacy terwijl ze dit enorme verlies verwerken.” Beck laat zijn vrouw Sandra Cash (58) achter, met wie hij in 2005 in het huwelijksbootje stapte.

The Jeff Beck Group

Beck brak in de jaren zestig door toen hij lid werd van de band The Yardbirds, waar hij Eric Clapton verving. Nadien lanceerde hij The Jeff Beck Group en haalde zanger Rod Stewart én gitarist Ronnie Wood (nu een huidig lid van The Rolling Stones) aan boord. Zij zijn er dan ook het hart van in. “Jeff was van een andere planeet. Eind jaren ‘60 nam hij mij en Ronnie Wood mee naar de Verenigde Staten. Sindsdien hebben we niet meer achterom gekeken. Hij was een van de weinige gitaristen die tijdens het live spelen écht naar mij luisterde hoe ik zong en reageerde", schrijft Rod Stewart bij een reeks foto’s van hen samen op Instagram. “Je was de beste mijn man. Bedankt voor alles, rust in vrede.”

(Lees meer onder de Instagrampost)

Ook Ronnie Wood reageert erg emotioneel op het nieuws. “Nu Jeff weg is, heb ik het gevoel dat een van mijn broers deze wereld heeft verlaten, en ik zal hem heel erg missen. Ik stuur veel medeleven aan Sandra, zijn familie en iedereen die van hem hield. Ik wil hem bedanken voor al onze vroege dagen samen in The Jeff Beck Group, toen we Amerika veroverden", schrijft hij. “Muzikaal braken we alle regels, het was fantastische, grensverleggende rock-n-roll! Luister naar het ongelooflijke nummer ‘Plynth’ ter ere van hem. Jeff, ik zal altijd van je houden.”

(Lees meer onder de tweet)

Muziekwereld in rouw

Rolling Stones-frontman Mick Jagger eert de rocklegende met een video. Beck speelde als leadgitarist op zijn debuut soloalbum ‘She’s the Boss' in 1985. “Met het overlijden van Jeff Beck verliezen we een geweldige man én een van de grootste gitaristen ter wereld. We zullen hem allemaal zo missen.” Beck was een veel gevraagde en gewilde gitarist. Zo speelde hij recent nog op het nieuwste album van Ozzy Osbourne in 2022. “Ik kan niet uitdrukken hoe bedroefd ik ben om te horen dat Jeff Beck is overleden", schrijft hij op Twitter. “Wat een verschrikkelijk verlies voor zijn familie, vrienden en zijn vele fans. Het was zo’n eer om Jeff te hebben gekend en een ongelooflijke eer om hem te hebben laten spelen op mijn meest recente album, ‘PatientNumber9'.”

Ook Osbourne’s voormalige Black Sabbath-bandmaat Tony Iommi betuigt zijn medeleven. “Ik was totaal geschokt toen ik het zeer droevige nieuws hoorde van het overlijden van Jeff Beck”, klinkt het. “Jeff was zo’n aardige persoon en een uitstekende iconische, geniale gitarist - er zal nooit een andere Jeff Beck zijn. Zijn spel was heel bijzonder en opvallend briljant! Hij zal gemist worden.”

(Lees meer onder de tweets)

Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page, ook een voormalig The Yardbirds-lid, reageert diepbedroefd op Instagram. “De zessnarige krijger is er niet meer om ons de betovering te laten bewonderen die hij rond onze sterfelijke emoties kon weven. Jeff kon muziek uit het etherische kanaliseren. Zijn techniek was uniek. Zijn verbeelding blijkbaar grenzeloos. Jeff, ik zal je missen, samen met je miljoenen fans. Jeff Beck rust in vrede.”

(Lees meer onder de Instagrampost)

Gene Simmons van Kiss noemt het nieuws ‘hartverscheurend’. “De grote Jeff Beck is helaas overleden. Niemand speelde gitaar zoals hij. Schaf je alstublieft de eerste twee albums van de Jeff Beck Group aan en aanschouw grootsheid.” Zijn Kiss-bandcollega Paul Stanley vult hem aan. “Hij was een van de grootste gitaarmeesters aller tijden. Vanaf The Yardbirds en The Jeff Beck Group maakte hij een baan vrij die onmogelijk te volgen is. Speel door, nu en voor altijd.”

(Lees meer onder de tweets)

Joe Perry van Aerosmith vergelijkt Beck met een groots kunstenaar. “Hij was de Salvador Dali van de gitaar.” Hij vervolgt: “Hem zien spelen was de ultieme zes snaren alchemist magie zien creëren in een eigen wereld. Met zijn overlijden is de wereld een armere plaats.”

(Lees meer onder de tweet)

Pink Floyd-gitarist David Gilmour schrijft op Twitter dat hij kapot is van het nieuws over ‘zijn vriend en held Jeff Beck’. “Wiens muziek mij en talloze anderen zoveel jaren heeft geboeid en geïnspireerd. Polly’s en mijn gedachten gaan uit naar zijn lieve vrouw Sandra. Hij zal voor altijd in ons hart zijn.”

(Lees meer onder de tweet)

Brian Wilson van The Beach Boys reageert erg aangeslagen op Twitter. “Jeff was een geniale gitaarspeler en ik en mijn band kregen dat van dichtbij te zien toen we toerden met hem in 2013. Een van de hoogtepunten die we deden was ‘Danny Boy’. We hielden allebei van dat nummer.”

(Lees meer onder de tweet)

“Jeff Beck, een legende”, schrijft Jon Bon Jovi.

