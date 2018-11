Van populairste series naar de dop: Christel Domen al 4 jaar werkloos MVO

05 november 2018

06u31

Bron: Primo 46 Showbizz Actrice Christel Domen (55) kennen we van populaire Vlaamse tv-series als ‘Lili en Marleen’, ‘Familie’, ‘ Danni Lowinski’, ‘Thuis’ en ‘Droge Voeding, Kassa 4'. Toch zit ze vandaag al 4 jaar zonder werk.

“Ik ben teruggevallen op het minimum aan stempelgeld. En daar kan je niet van leven”, vertelt ze in Primo.

Ze denkt dat haar gebrek aan rollen misschien te wijten is aan het feit dat ze zich niet meer in ‘het wereldje’ beweegt. “Lobbyen is ook niet mijn sterkste kant. De feestjes en ­premières, waar je veel collega’s ziet, schuim ik ook niet meer af. Het kost gewoon veel energie. En zo vergeten mensen uit het vak stilaan je gezicht.”