Van patser naar flik: Junes Lazaar krijgt een rol in ‘De Buurtpolitie’ CD

04 augustus 2019

17u00 13 Showbizz Junes Lazaar, de 31-jarige acteur en danser, die in het verleden deel uitmaakte van Baba Yega maar na wantoestanden uit de groep stapte, vervoegt vanaf september de cast van de VTM-reeks ‘De Buurtpolitie’. Daarin speelt hij Sami, de sportiefste agent van het korps.

Zijn personage neemt alle zaken bloedserieus, en zet soms zelfs zijn favoriete huisdier - een fret - in om een zaak op te lossen. “Roxy is gewoon mijn eigen fret”, verrast Junes. “Ik leer haar constant kunstjes aan, dus ik ben er zeker van dat ze haar rol tot een goed einde zal brengen. Ik hoop vooral dat het succes haar niet naar het hoofd stijgt.”

Junes schopte het in 2010 tot de finale van ‘So You Think You Can Dance’ en een jaar later veroverde hij samen met zijn dansbende Co.Lab een finaleplek in ‘Belgium’s Got Talent’. Alsof al dat dansgeweld nog niet genoeg is, brak hij vorig jaar door als acteur in ‘Patser’, de derde langspeelfilm van Adil El Arbi en Bilall Fallah. “Bij ‘De Buurtpolitie’ kwam ik dan weer terecht dankzij mijn vriendschap met Nicoline Hummel (die een tijdlang Tineke speelde in de reeks, nvdr.). Zij gaf mijn naam door aan de producer, die me dan gevraagd heeft om auditie te komen doen. Cast en crew hebben me alvast met open armen ontvangen. Ik kijk geweldig uit naar het vervolg.”