Van Oscarwinnaar tot Disneyklassieker: deze films kan je vanaf vandaag bekijken in de bioscoop

FILMVandaag openen de bioscopen na een maandenlange sluiting eindelijk weer hun deuren. Ondanks de lockdown hebben heel wat filmsets op volle toeren gedraaid en dat resultaat kunnen we nu in onze cinemazalen bewonderen. Van animatieklassiekers en blockbusters tot horrorfilms en Oscarswinnaars: er is voor elk wat wils in de filmzaal.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Bovenaan de programmatie van de Kinepolis pronkt de horrorfilm ‘The Conjuring: The Devil Made Me Do It’. De prent vertelt het huiveringwekkend verhaal over de strijd om de ziel van een jonge jongen. In de film vol moord beweert een moordverdachte dat hij door de duivel bezeten is. In Japan was het de meest bekeken film van 2020 en daarmee is hij wereldwijd meteen gekroond tot een van de meest succesvolle films van vorig jaar.

Cruella

‘Cruella' heeft niet alleen een topcast, die onder meer bestaat uit Emma Stone, Emma Thompson en Marc Strong, maar ook een bekende verhaallijn. Deze blockbuster eindigt namelijk waar de Disneyklassieker ‘101 Dalmatiërs’ begint. Deze live-action speelfilm vertelt over het rebelse begin van een van de beroemdste schurken uit de cinema: de legendarische Cruella de Vil. De film speelt zich af in het Londen van de jaren zeventig, waar de jonge oplichtster Estella op het verkeerde pad belandt en zo verandert in de op wraak beluste Cruella.

Nomadland

We hebben hoge verwachtingen voor Nomadland, en dat is niet meer dan normaal. De film is de winnaar van drie Oscars en twee Golden Globes. De dramafilm die geschreven en geregisseerd werd door Chloé Zhao vertelt het verhaal van een vrouw die haar baan en bezittingen verliest na een economische ondergang. Daarom besluit ze om als een hedendaagse nomade met een minibus door de Westelijke Verenigde Staten te reizen.

Songbird

De thriller ‘Songbird’ heeft zijn inspiratie bij het coronavirus gehaald. Jammer genoeg hebben we volgens deze prent geen leuke vooruitzichten: het jaar is 2023, het coronavirus is gemuteerd en de wereld zit al vier jaar in lockdown. Gelukkig heeft de film ook een romantische wending: Nico en Sara vinden hoop en liefde bij elkaar, zij het zonder enig fysiek contact. Wanneer de overheid vermoedt dat Sara besmet is en haar wilt opsluiten in een quarantainekamp, zet Nico zijn eigen leven op het spel om het hare te redden.

Drunk

Wie nood heeft aan wat humor, kan ook terecht in onze filmzalen. De titel ‘Drunk’, die tot voor kort ‘Another Round’ was, verklapt al wat we mogen verwachten van deze film. Vier vrienden, allemaal leraren op dezelfde middelbare school, testen een theorie uit die beweert dat ze hun leven kunnen verbeteren door een constant alcoholpromille in hun bloed te handhaven. De film won de Oscar voor Beste niet-Engelstalige film.

Tom & Jerry

Wie zin heeft in een kat-en-muisspel, moet naar ‘Tom & Jerry’ gaan. De twee tekenfilmfiguurtjes blijven elkaars aartsvijanden. Als Jerry op de avond voor ‘de bruiloft van de eeuw’ in het chicste hotel van New York trekt, huurt de wanhopige bruiloftsplanner Tom in om van hem af te komen.

Dans van de Farao

Ook de fans van K3 kunnen terug naar de cinema. Hun film ‘Dans van de Farao’ was eerder al te zien in de openluchtcinema, maar trekt nu ook naar de zalen. Bereid je wel voor op een portie drama: wanneer Hanne, Marthe en Klaasje hun nieuwe album voorstellen in een Egyptisch museum, raken ze vervloekt door farao Tritanchamon. De meisjes maken ruzie en besluiten dat ze elkaar nooit meer willen zien.

