Van onzeker meisje naar Queen of Pop: wie is Julia Garner, die de rol van Madonna kreeg aangeboden in biopic?

FilmNa een lange casting-procedure ziet het ernaar uit dat de rol van Madonna (63) vertolkt zal worden door ‘Inventing Anna’- actrice Julia Garner (28). Wie waren haar concurrenten? Hoe zwaar waren de audities? Maar vooral... Wie is deze nieuwe rijzende ster in Hollywood?

Een ding is zeker: er komt een biografische film aan over de Queen of Pop: Madonna. De zangeres gaat de film zelf regisseren voor Universal Pictures, maar er wordt nog gewacht op groen licht van de studio. De superster is dus niet alleen het onderwerp, maar regisseert ook en is co-auteur van de biopic. Daar heeft ze zo haar redenen voor. “Veel mensen probeerden films over mij te schrijven, zonder succes, want de schrijvers waren altijd mannen”, vertelt Madonna afgelopen oktober in ‘The Tonight Show’ bij Jimmy Fallon.

Over het verhaal zelf is nog niets geweten, maar de popster vertelde in een eerdere verklaring al dat ze graag de ongelooflijke reis die ze heeft afgelegd als muzikant, danseres en als mens die haar weg probeert te vinden in deze wereld, wil overbrengen aan het grote publiek. “Maar de focus van de film zal muziek zijn”, verklapte Madonna al. Heel wat bekende actrices passeerden trouwens de revue om in de huid te mogen kruipen van de popster. Actrices als Florence Pugh, Emma Laird en Sydney Sweeney zouden volgens geruchten in de running geweest zijn.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Actrices Florence Pugh, Julia Garner en Emma Laird © hln

Vermoeiende auditierondes

Het vinden van de geschikte Madonna was dan ook niet evident. De actrices ondergingen lange en zware auditiedagen - een echte ‘Madonna Bootcamp’ als het ware - die wel tot elf uur per dag konden duren. Ze werden zwaar op de proef gesteld en moesten zich bewijzen in choreografiesessies met Madonna’s choreograaf én met de Queen of Pop zelf. Er vonden ook heel wat lezingen en zangaudities plaats, onder nauw toeziend oog van de superster. “Je moet écht alles kunnen”, klonk het. De uitverkorene staat trouwens nog een maandenlange intense training te wachten.

Wie is deze rijzende ster?

Na een maandenlange zoektocht lijkt de knoop in ieder geval wel doorgehakt: Julia Garner heeft naar verluidt de rol van Madonna aangeboden gekregen, al is het nog niet duidelijk of ze ook ‘ja’ zei op het voorstel. De 28-jarige Amerikaanse actrice zit al zo’n tien jaar in het vak, maar is nog vrij onbekend bij het grote publiek. Haar grote doorbraak? Haar rol als Ruth Langmore in de Netflix-serie ‘Ozark’. Ze heeft meerdere prijzen, waaronder een Emmy, in de wacht weten te slepen door haar acteerprestatie.

Wat de joodse actrice nog meer in de schijnwerpers plaatste was de miniserie ‘Inventing Anna’, die begin dit jaar verscheen op Netflix. Julia Garner speelt hierin de hoofdrol en kruipt in de huid van Anna Sorokin, een in Rusland geboren meisje die zich voordoet als de steenrijke Duitse erfgename Anna Delvey.

Tijdens een interview met ‘The New York Times’ over ‘Inventing Anna’, uitte Julia haar ongenoegen over het sterrenleven. “Beroemd zijn is iets smerigs. Sommigen misbruiken hun macht en dat kan echt gevaarlijk zijn. Kijk maar naar wat er met Anna is gebeurd”. De miniserie is namelijk gebaseerd op waargebeurde feiten. Julia heeft de echte Anna Sorokin ook opgezocht in de gevangenis om zich goed voor te bereiden op haar rol.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Julia Garner in haar rol van Anna Delvey in de serie ‘Inventing Anna’. © Nicole Rivelli/Netflix © 2021

Onzekerheid overwinnen

In een interview met ‘BUILD Series’ vertelde de actrice dat ze begon met acteren om haar verlegenheid te overwinnen. Ze volgde acteerlessen om zelfverzekerder te worden en haar verlegenheid de baas te kunnen. De lessen deden duidelijk hun werk, want niet veel later werd ze opgepikt door het castingbureau van Susan Shopmaker en kreeg ze haar eerste grote rol te pakken in de film ‘Martha Marcy May Marlene’. Sindsdien kreeg ze steeds meer rollen in haar schoot geworpen, waaronder een rol in de film ‘The Perks of Being a Wallflower’. De actrice maakt er een punt van om alle projecten waar ze in meespeelt, te herbekijken. Al blijft ze het maar vreemd vinden om zichzelf bezig te zien. “Ik moet er nog hard aan wennen. Het hoort bij de job, dus je moet het wel gewoon worden om jezelf aan het werk te zien. Ik vind dat het je ook kan helpen om je acteerwerk nog te verbeteren”, vertelt ze in het interview.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Julia Garner in de miniserie ‘Inventing Anna’ © AP - (Nicole Rivelli/Netflix via AP)

Beroemde echtgenoot

Terwijl Julia Garner volop naam en faam maakt in Hollywood, is ook haar man geen onbekende. Ze is getrouwd met de zanger van Foster the People, Mark Foster (38). Het koppel leerde elkaar kennen op het Sundance Film Festival en hadden meteen een klik. In december 2019 stapten de twee in het huwelijksbootje.

Lees meer onder de foto.

View this post on Instagram A post shared by Mark Foster (@markfoster) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK: