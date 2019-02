Van Moeder Teresa's weeshuis naar finale Mister Gay Belgium KIREN LAUREYNS (26) IS EERSTE KANDIDAAT MET VERSTANDELIJKE BEPERKING Silke Denissen

14 februari 2019

00u00 0 Showbizz Bekijk de groepsfoto van de finalisten voor Mister Gay Belgium 2019 en je aandacht wordt in die zee van wit meteen naar één gezicht getrokken. De 26-jarige Kiren Laureyns heeft Indische roots: hij werd door zijn adoptieouders uit het weeshuis van Moeder Teresa gehaald. "Homo, geadopteerd en een verstandelijke beperking: ik had wel een identiteitscrisis, ja."

Hij mag dan wel in de finale van Mister Gay Belgium staan, het pad ernaartoe liep niet over rozen voor Kiren Laureyns. Al sinds zijn geboorte in India, 26 jaar geleden, is hij noodgedwongen een vechter. "Mama heeft me afgestaan aan een non en is daarna vertrokken. Toen ik een jaar oud was, ben ik naar het weeshuis van Moeder Teresa in Calcutta verhuisd. Ze deed daar regelmatig een gebedje met alle kindjes, praatte met hen en wenste hen een betere toekomst toe."

