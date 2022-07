Van ‘Mijn pop-uprestaurant’ naar Tomorrowland voor Peruaanse Mama Sara: “Dankzij Like Mike sta ik hier, hij is mijn vaste klant”

Als Peruaanse kok van Jalapeño Loco in ‘Mijn pop-uprestaurant’ verloor ze nipt de finale in 2016 van het VTM-programma, maar wist ze Vlaanderen volledig te charmeren. Haar cateringbedrijf ‘Aromas de los Andes by Mama Sara’ kreeg een enorme boost. “Zes jaar later heb ik zelfs al een eigen pop-uprestaurant in mijn tuin in Kalmthout gehad, en deze zomer doe ik dat opnieuw”, vertelt ze. In coronatijden bleef Mama Sara aan huis leveren, tot een bepaalde levering wel heel speciaal bleek te zijn. “Plots stond ik bij Like Mike en zijn vriendin thuis. ‘Oh my god, ben jij de echte?!’, vroeg ik (lachje). Het was dus wel degelijk Like Mike en blijkbaar vond hij mijn gerechten lekker. Hij bestelde opnieuw.”