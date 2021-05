Van Mexico tot Delft: BV’s delen hun favoriete vakantieplek voor deze zomer

ShowbizzAls we één ding hebben ontdekt het voorbije coronajaar, is het hoe graag we reizen en even uit de eigen omgeving stappen. Maar ook in het buitenland komen we graag thuis. Of het nu in een gezinscomplex is waar je elk jaar met de kinderen naartoe trekt of een B&B waar je de beste croissants ter wereld eet. Bekende medemensen vertellen over de logeerplek waar zij weer naartoe willen deze zomer.