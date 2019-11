Van maanden ‘droog staan’ tot fantaseren over een ander: Viktor Verhulst wel héél openhartig over seksleven TDS

01 november 2019

08u27

Bron: VIER 0 Showbizz Viktor Verhulst (25) is wel héél eerlijk over zijn seksleven. Toen Kat Kerkhofs hem achter de schermen van ‘Dancing with the Stars’ onderwierp aan een spelletje ‘Ik heb nog nooit’ ging de zoon van Gert Verhulst geen onderwerp uit de weg. Van seks, over katers tot bellen naar het noodnummer: nooit eerder kwamen we zo veel ‘pikante’ details te weten over Viktor.

Het concept van het spelletje is even simpel als uitdagend: Kat somt allerlei ‘Ik heb nog nooit’-stelling op, zoals “Ik heb nog nooit meer dan drie maanden na elkaar geen seks gehad gedurende de afgelopen twee jaar.” Als de stelling van toepassing is op Viktor, dan moet hij een citroentje eten. Bij die eerste vraag loopt het al meteen mis voor Verhulst: “Ik heb wel een periode van drie maanden geen seks gehad, ja. Of dat een ‘droge periode’ was? Ja, dan komt Mieke de vuist al eens lang.”

Het is niet de enige onthulling die Viktor doet over zijn seksleven. Over de stelling “Ik heb nog nooit over iemand anders gefantaseerd tijdens seks” bekent hij: “Zeker wel. Tuurlijk, dat doet iedereen. Dat is al wel eens gebeurd. Mannen denken nooit aan degene met wie ze seks hebben. Nee nee, maar dat is wel al eens gebeurd. Bij iedereen. Wie nu geen citroen pakt, die liegt gewoon keihard.”

Noodnummer gebeld?

Ook bij de volgende stelling - “Ik heb nog nooit het noodnummer 112 gebeld” - heeft Viktor het vlaggen: “Ik heb onlangs een accident gehad en toen heb ik het moeten bellen”, zegt hij. Hij kan er best om lachen. “Ik heb eerst mijn telefoonboek erbij genomen en toen wist ik het nummer.” Om af te sluiten wil Kat weten of Viktor ooit een kater heeft gehad waardoor hij heel de dag in bed moest blijven. “Nee”, zegt Viktor. “Ik heb al erge katers gehad, maar je staat op een gegeven moment toch op. Ik heb nog nooit in mijn bed blijven liggen tot het weer ‘s avonds werd.”

Bekijk hier het spelletje: