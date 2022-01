Van Lize Feryn tot Johnny Logan: wie zit er onder de maskers in ‘The Masked Singer’?

ShowbizzVlaanderen ligt er wakker van: wie is die duivelse Cycloop? Welke vocale parel zit er in Edelhert? Wie is Ridder of Miss Poes? En wie is het duo dat de Robotjes tot leven doet komen? Neen, Koning Filip is nog niet ontmaskerd. Vanavond doet 'Flamme Fatale' haar intrede. Extra werk voor de speurders. Wij fileerden inmiddels grondig de eerste aflevering, zetten alle hints en foute pistes op een rij, luisterden naar veel muziek en geven onze prognose.