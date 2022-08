Van Lisa Marie tot Priscilla: Deze vrouwen hadden een enorme invloed op het leven van Elvis Presley

Film Peter Jackson werd gecontac­teerd door makers van ‘Lord of the Ring­s’-reeks: “En toen lieten ze niets meer van zich horen”

In september komt ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ uit, een gloednieuwe reeks gebaseerd op de werelden die door schrijver JRR Tolkien geschapen werden. Daarvoor werd regisseur Peter Jackson (60), die de ‘Lord of the Rings’- en ‘Hobbit’-films op z'n naam heeft staan, gecontacteerd. Dat vertelt hij in de podcast ‘The Business’.

