Van Lady Gaga tot Bernie Sanders: het internet lacht zich kapot na eedaflegging Joe Biden

ShowbizzHet was woensdag dan wel dé grote dag van Joe Biden, toch ging niet alleen de nagelnieuwe president van Amerika met alle aandacht lopen op sociale media. Op het internet is na de eedaflegging van Biden (78) heel wat amusement ontstaan. Van Lady Gaga (34) en haar optreden tot een ‘slapende’ Bill Clinton (74) en Bernie Sanders (79) die moederziel alleen op de tribune zat: met zowat alles en iedereen wordt de spot gedreven op het net.

Zo is vooral Bernie Sanders, de presidentskandidaat die de Democratische voorverkiezingen verloor van Joe Biden, kop van jut op Twitter. Een foto waarop te zien is hoe hij met een ietwat ‘zure blik’ alleen op een stoeltje zit op de tribune in Washington DC ging in enkele uren de wereld rond en groeide meteen uit tot virale meme.

De ‘kleine oogjes’ van Bill Clinton

Ook Bill Clinton blijkt het mikpunt van spot te zijn op Twitter. Tijdens de de live-uitzending van de inhuldiging werden de camera’s plots even op hem gericht, maar de voormalige president leek net weg te dromen. Tijdens de paar seconden dat hij te zien was in beeld leek het dan ook alsof hij zijn ogen niet open kon houden vanwege de verveling, iets wat op hilarische wijze wordt onthaald op de sociale media.

De ‘Star Wars-cape’ van Lady Gaga

Zangeres Lady Gaga heeft indruk gemaakt met haar vertolking van het Amerikaanse volkslied bij de inauguratie van president Joe Biden, maar ook zij bleef niet gespaard. Het was haar Givenchy-outfit met bijpassende witte pet die voor heel wat grappen zorgde: al snel werd ze vergeleken met prinses Leia uit ‘Star Wars’ of Katniss Everdeen uit de ‘The Hunger Games’.

De ‘felle blik’ van Michelle Obama

En ook voormalig First Lady Michelle Obama was uiteraard aanwezig tijdens het gebeuren. Net als tal van andere genodigden koos ook zij voor een outfit in een paarse kleur. Haar frambooskleurige mantel met bijpassende wijde broek zijn van de hand van ontwerper Sergio Hudson, al ging niet alleen haar look over de tongen. Want ook over de ‘felle blik’ en het ‘wijzend vingertje’ van Michelle die op sommige beelden te zien zijn, raakt Twitter maar niet uitgepraat.

