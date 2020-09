Van kleine scherm naar witte doek: actrice Ruth Becquart schrijft eerste filmscenario TDS

14 september 2020

09u15

Bron: Nieuwsblad 0 Showbizz Ruth Becquart (44) heeft een nieuw project om haar tanden in te zetten. De actrice werkt momenteel aan het scenario voor de film ‘Night Nurse’, haar eerste eigen script. Becquart zal ook zelf de hoofdrol spelen in de prent.

Becquart - die onder meer te zien was in ‘Over water’, ‘Gent West’ en ‘De Dag’ - ontving 15.000 euro steungeld van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) voor haar project. Een scenario schrijven was al veel langer haar grote droom, zo vertelt Becquart tegen Het Nieuwsblad. “Het wordt tegelijkertijd een mooie en spannende film.”

‘Night Nurse’ gaat over een vrouw die haar leven weer weer wil oppakken na een postnatale psychose. De actrice zat ook eerder al achter de schrijftafel, wat haar zelfs een prijs opleverde. “Toch was ik er steeds onzeker over’, zegt ze. ‘Acteurs zijn sowieso verhalenvertellers. Bij schrijven komt veel research kijken en je moet je helemaal verdiepen in het verhaal. Daarom is het vooral belangrijk om me goed te laten omringen. Met een team dat hard wil werken.”

