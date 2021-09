Van kindsterretje in #LikeMe tot 4 miljoen streams pér nummer: wat is het succesrecept van Camille?

TV ‘Thuis’-ac­teur Elias Bosmans over zijn huwelijk: “Gelukkig mochten we dansen op het feest”

8 september Afgelopen zaterdag zijn ‘Thuis’-acteur Elias Bosmans (26) en zijn vriendin Seie (25) in het huwelijksbootje gestapt. Of beter: toen vond hun persoonlijke ceremonie én het trouwfeest plaats. Het koppel maakte hun liefde een week eerder al officieel in het stadhuis van Antwerpen. “Maar veel magie kwam daar niet aan te pas”, zegt Elias, die in ‘Thuis’ als Jef, na een romance met Viv, nu samen is met Emma.