Van Ketnet tot ‘De Slimste Mens’: wie is Gloria Monserez? “Ik bleit elke dag, en dat is goed voor mij”

Het zit mee voor Gloria Monserez in de quiz-arena van Erik Van Looy. Met wat geluk wist ze zich voor haar tweede aflevering te plaatsen nadat Wiam vergat om zich te laten zakken. Zelf kon ze zich dan weer net op tijd de namen van de drie wijzen herinneren dankzij een liedje dat ze ooit op de Steinerschool leerde. “Nooit gedacht dat die koningen mij nog iets zouden opleveren”, lacht ze, “en al zeker niet dankzij dat stomme lied. Het is nochtans al superlang geleden dat ik dat geleerd heb, van in de lagere school. Ik ben sowieso erg stressbestendig, omdat ik veel vertrouwen heb in mezelf en de wereld. Dat komt mij goed van pas in ‘De Slimste Mens’.”