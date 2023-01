Van Ketnet-held naar agressieve slechterik, maar zijn de dagen van Koen (Sieg De Doncker) in 'Familie’ geteld?

TV ‘The Masked Singer', ‘Boer zkt Vrouw' en de comeback van Ruth Beeckmans: VTM legt de lat dit voorjaar erg hoog

“Een absoluut grand cru jaar”. Zo wordt aan de Medialaan in Vilvoorde het voorbije jaar van de VTM-familie omschreven. De VTM-zenders sloten 2022 af als meest succesvolle tv-jaar sinds 2001. e In 2023 willen ze verder surfen op dat succes met de klassieke cocktail van beproefde successen en nieuwe titels. Opvallend: na een lange afwezigheid zal Ruth Beeckmans weer te zien zijn in het fonkelnieuwe programma ‘‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24 Uur’.

6 januari