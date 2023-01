Van Ketnet-held naar agressieve slechterik in 'Familie', maar zijn de dagen van Koen (Sieg De Doncker) geteld?

Celebrities KIJK. Damiano van Måneskin laat haar afscheren ter promotie van nieuwe single ‘GOSSIP’

De gekende lokken van Damiano David (23) zijn weg. De frontman van de Italiaanse rockband Måneskin liet zich bijna volledig kaal scheren. De stunt is ter gelegenheid van hun nieuwe single ‘GOSSIP’, die uitkomt op 13 januari. De reacties op sociale media zijn verdeeld. “Nee, we zijn in shock”, klinkt het bij enkele fans. “Geef Damiano zijn haar terug.” Anderen zijn wel te vinden voor zijn nieuwe look.

