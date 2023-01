Van Jamie Lee Curtis tot Quentin Tarantino: deze sterren reiken Golden Globe Awards uit

Het is weer bijna tijd voor de prestigieuze film-en televisieprijzen, de Golden Globes. Maar in tegenstelling met de uitreiking van vorig jaar, zullen er bij deze editie wél presentatoren aanwezig zijn. Vorig jaar werd de prijsuitreiking niet op televisie uitgezonden wegens kritiek op het gebrek aan diversiteit. De winnaars werden toen online bekendgemaakt.

Niemand minder dan ‘Blonde’-actrice Ana de Armas, actrice Jamie Lee Curtis, acteur Billy Porter én regisseur Quentin Tarantino tekenen alvast present om tijdens de 80ste editie van de awardshow een Golden Globe Award uit te reiken. Ook komiek Tracy Morgan en ‘Orange is the new Black’-ster Natasha Lyonne zullen een beeldje overhandigen. Dat maakt de HFPA zelf bekend. De lijst wordt verder aangevuld door actrices Niecy Nash-Betts, Ana Gasteyer en Michaela Jaé Rodriguez, acteur Colman Domingo en comédienne Nicole Byer die ook paraat zullen staan om trofeeën uit te delen. Het is bovendien een extra spannende avond voor Ana de Armas, Jamie Lee Curtis en Niecy Nash-Betts, want zij zijn alledrie ook zélf genomineerd voor een beeldje. De ceremonie zal worden uitgezonden door de Amerikaanse zender NBC en wordt aan elkaar gepraat door de host van de avond, acteur en komiek Jerrod Carmichael.

Belgische nominaties

Voor ons Belgenlandje is het bovendien vol spanning uitkijken naar onze Belgische genomineerden. Zo is ‘Close’, de film van Lukas Dhont (31), genomineerd in de categorie ‘beste niet-Engelstalige film’. Ook Michaël Roskam (50) wist een nominatie te strikken met zijn waargebeurde misdaadreeks ‘Black Bird’. Deze maakt kans op de prijs voor ‘beste serie’.

De uitreiking van de Golden Globes vindt plaats op dinsdag 10 januari in Beverly Hills, Californië. In België is dat van dinsdag op woensdagnacht.

