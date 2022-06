Van ‘In de gloria’ tot ‘Ted Lasso’: dit zijn toptitels voor de fans van ‘Nonkels’

‘Arrested Development’ (Netflix)

Een kleine twintig jaar geleden zag deze Amerikaanse sitcom het levenslicht, maar wegens tegenvallende kijkcijfers werd de stekker er al na drie seizoenen weer uitgetrokken. Doordat de reeks alsnog een cultaanhang vergaarde, besloot Netflix er tussen 2013 en 2019 nog twee seizoenen tegenaan te plakken. De serie volgt de voormalig rijke familie Bluth met centraal Michael Bluth (Jason Bateman), een pantoffelheld die er alles aan doet om na het ineenduiken van het familiebedrijf z’n verwanten bij elkaar te houden ondanks hun ijdele, wraakzuchtige, opportunistische en manipulatieve aard. Ronkende namen als Liza Minelli, Ben Stiller, Charlize Theron en Amy Poehler maken onder meer hun doortocht in deze reeks, die wordt gekenmerkt door een vluchtige, parodiërende camerastijl. Aangezien de reeks uit een vorig tijdperk dateert, zijn sommige passages minder fraai oud geworden. Maar u zou niet op dit artikel hebben geklikt als u uw grappen niet een tikkeltje aangebrand zou lusten.

‘Eigen Kweek’ (VRT NU)

Eens te meer omdat dit de reeks is die Wim Willaert heeft groot gemaakt in Vlaanderen. Niet in het minst door de gevleugelde woorden: “You can’t put your nose in andermans menage”. Steenkolenengels is - net zoals het koeterfrans in ‘Nonkels’- één van de grote succesfactors van ‘Eigen Kweek’, waarin eveneens excentrieke dorpsfiguren in een schijnbaar stille West-Vlaamse uithoek de grote attractie zijn. In deze reeks staat een familie aardappelkwekers centraal die zich financieel genoodzaakt ziet om cannabis te kweken om het hoofd boven water te houden. Met een politieagente die kind aan huis is, heet zoiets echter met vuur spelen. Net zoals in ‘Nonkels’ vertolkt Willaert een alleenstaande man die op zoek gaat naar een vrouw. Al zoekt hij hier de liefde over de landsgrenzen, want nadat hij leert dat z’n buurman een Filipijnse vrouw aan de haak heeft geslagen, laat hij haar vrijgezelle zus Julita overvliegen om bij hem in te trekken. Met alle misverstanden en cultuurverschillen van dien. Kortom, ‘Eigen Kweek’ leerde stappen opdat ‘Nonkels’ kon lopen.

Oervlaamse sketchshow die de spot drijft met het reality-tv-genre dat de bekrompenheid des mensen uitbuit om sensationele verhalen op tv te toveren. De Woestijnvis-reeks, die uit twee seizoenen en in totaal twintig afleveringen bestaat, werd geschreven en geregisseerd door Jan Eelen en doet een heleboel ‘rare kramen’ de revue passeren. Zoals ‘De Dagtrippers’, waarin Lucas Van den Eynde en Tania Van der Sanden een koppel dagreizigers vormen die gezapige reisreportages maken. Van der Sanden keert ook terug als de onderbroekloze helft van ‘Het Koppel’, een duo dat kickt op seks op openbare plaatsen. En wie na ‘Nonkels’ nog nood heeft aan meer sappig West-Vlaams kan gaan bijtanken bij Herrit Callewoart (Wim Opbrouck) wiens tv-passages tot vervelens toe altijd moeten ondertiteld worden. Op Streamz kunt u overigens nadien makkelijk doordraaien naar shows van een gelijkaardig kolderkaliber zoals ‘Willy’s en Marjetten’ met Jelle De Beule als VJ Nico en ‘Callboys’ met Rik Verheye als mannelijke escort met lange adonismanen.

‘Ted Lasso’ (Apple TV+)

’Nonkels’ wordt door haters wel eens ’een slecht verouderde aflevering van ‘F.C. De Kampioenen’ genoemd, door het feit dat er een heel misverstandplot is opgebouwd rond een buitenstaander van over de grenzen heen. Als we even verder borduren op voetbalploegen en buitenlanders die zich als een vis uit het water voelen, dan komen we onvermijdelijk uit bij ‘Ted Lasso’ op Apple TV+. Deze komische reeks vergaarde na z’n eerste seizoen maar liefst 20 Emmy-nominaties en oogstte ook met z’n tweede seizoen niets dan lovende kritieken. Jason Sudeikis kruipt in de titelrol en gaat als de met een midwesters accent beladen American football-coach aan de slag bij AFC Richmond, een Britse voetbalploeg die onderaan het klassement bengelt. Doordat hij niets van Europees voetbal kent, staat Lasso voor de onmogelijk taak om zich in de nieuwe ploeg te integreren en de criticasters van z’n meerwaarde te overtuigen. Uiteindelijk brengt hij met z’n volkse charme mensen dichter bij elkaar en laat hij ook de kijker diep in eigen boezem kijken. ‘Ted Lasso’ bewijst dat men geen spijkers op laag water moet zoeken om grappig te zijn, maar dat men inclusief, gevoelig, authentiek en hilarisch tegelijkertijd kan zijn.

Wie knotsgek familiegebeuren zegt, zegt ‘The Righteous Gemstones’ op Streamz. Deze absurde HBO-reeks van bedenker en komiek Danny McBride over een familie mediageile en geldhongerige tv-predikanten is een verfrissende bries van krankzinnigheid in het huidige tv-aanbod. Het gebeurt immers niet elke dag dat een serie de draak steekt met over-Amerikaanse katholieke waarden en spirituele leiders ongegeneerd als pistool dragende criminelen en hebzuchtige hypocrieten afschildert. Topacteur John Goodman vormt als pater familias Eli Gemstone de hoeksteen die de reeks tezamen houdt. Al krijgt zijn personage fantastisch tegenwerk van z’n drie fictieve oogappels, Jesse (Danny McBride), Kelvin (Adam Devine) en Judy (Edi Patterson) die alle drie staan te springen om het imperium van hun vader over te nemen, maar te druk bezig zijn met de ene stompzinnige opmerking na de andere te spuien. Voor iedereen die het op absurde humor, ‘Sopranos’-satire en onzedig taalgebruik heeft begrepen, een must-see.

