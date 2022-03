Van het zonnige Ibiza, naar de kille cel: Lil Kleine zit de komende veertien dagen weer vast

ShowbizzAmper geland uit Ibiza en hij mag zijn strandkledij inruilen voor gevangenisplunje. Lil Kleine (27) gaat in ieder geval voor 14 dagen terug achter slot en grendel na de vermeende mishandeling van zijn vriendin, Jaimie Vaes (32). Dat oordeelde de Nederlandse rechtbank gisteren in hoger beroep. “De raadkamer ziet voldoende ernstige bezwaren om hem langer vast te houden.”

Hij probeerde nog van alles weg te vluchten door naar Ibiza te gaan, maar de zon kon de problemen van Lil Kleine, echte naam Jorik Scholten, toch niet oplossen. Vorige week nog werd hij op het Spaanse eiland gespot, waar hij zich volgens ooggetuigen ‘erg nerveus’ gedroeg.

Niet de eerste keer

Zo’n spontaan tripje naar de zon is op zich niets geks voor de Nederlandse artiest die al vier nummer 1-albums scoorde in Nederland en zopas zijn eerste nummer 1-plaat verzilverde in België. Dat laatste dankzij zijn nieuwe album ‘Ibiza Stories’. Maar deze specifieke Ibiza-story eindigde in mineur: met een vlucht terug naar eigen land, om er voor de raadkamer te verschijnen.

Lil Kleine werd zo’n twee weken geleden aangehouden op verdenking van zware mishandeling. De rapper zou het hoofd van zijn vriendin, Jaimie Vaes, tussen een autodeur hebben geklemd. Zij deed geen aangifte, maar het incident werd vastgelegd door een beveiligingscamera in de buurt van hun huis. De beelden gingen meteen viraal op sociale media, waar men enorm verbaasd was over de manier waarop Lil Kleine de moeder van zijn zoontje Lío (2) behandelde. Verschillende vrienden van Vaes lieten vervolgens uitschijnen dat het niet de eerste keer is dat een van hun ruzies uit de hand loopt, maar het is wél de eerste keer dat er beelden van zijn. Vorig jaar nog was er ook commotie rond het stel, na geruchten over een gewelddadig incident tussen de twee in Spanje, maar daarvoor waren geen bewijzen.

Verontrustend patroon

Deze nieuwe aanklacht kwam slechts twee dagen nadat hij door de rechter was veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, voor het schoppen van een man in een nachtclub in 2019. Langzaam maar zeker begint zich dus een verontrustend patroon af te tekenen, waardoor vele partners hun samenwerking met de rapper hebben stopgezet. Jongerenzender FunX liet weten voorlopig geen muziek meer te draaien van de artiest. Streamingplatform Spotify verwijderde zijn nummers uit de samengestelde playlists en drankmerk Fiorito stopte de samenwerking definitief. Zijn vorige platenmaatschappij TopNotch besloot zijn muziek niet meer te promoten en zijn nieuwe platenmaatschappij Sony Music zegde het contract op. Ook verschillende festivals hebben zijn optredens deze zomer gecanceld.

Na zijn arrestatie twee weken geleden, zat de rapper drie nachten in de cel op verdenking van mishandeling, maar in afwachting van het verdere onderzoek werd zijn voorarrest geschorst. Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en ging tegen die beslissing in beroep. Lil Kleine was daarom gisteren samen met zijn advocaat aanwezig bij de rechtbank in Amsterdam. “De raadkamer heft de schorsing van de voorlopige hechtenis op”, klonk het daar. “We zijn van oordeel dat er voldoende ernstige bezwaren zijn om hem langer vast te houden voor poging tot zware mishandeling.” Lil Kleine vliegt dus voor zeker twee weken opnieuw de cel in. Afhankelijk van de uiteindelijke uitspraak zou dit wel eens het einde van zijn lucratieve carrière kunnen betekenen. Zijn advocaat laat weten niet te willen reageren op de uitspraak van de rechtbank.

