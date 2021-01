Van het parfumflesje van Drake tot de rugtattoo van Pommeline: dit zijn de opmerkelijkste tatoeages van BV’s en celebrities

Brooklyn Beckham

Beginnen doen we met Brooklyn Beckham, de 21-jarige zoon van David en Victoria Beckham. Op Instagram liet hij aan zijn volgers zien hoe hij een liefdesbrief van zijn verloofde Nicola heeft laten tatoeëren. “Lees dit wanneer je je angstig voelt. Ik wil dat je weet hoe hard je geliefd bent”, staat er onder meer op de achterkant van zijn nek te lezen. Meer dan het woordje “liefdesbrieven” schreef Brooklyn niet in het onderschrift van de foto, maar het is niet de eerste keer dat hij een tattoo laat zetten voor zijn verloofde. Zo is het al zijn vijfde permanente eerbetoon aan de actrice en verder heeft hij in totaal al zo’n 20 verschillende tattoos op zijn lijf staan.

Zayn Malik

Wie ook niet vies is van tattoos is Zayn Malik (28). De zanger is bijna van kop tot teen bedekt in tatoeages en dat mag je redelijk letterlijk nemen. Zo liet hij in oktober 2018 een gigantische tattoo op de zijkant van zijn hoofd zetten. Het uiteindelijke resultaat lijkt een beetje op een soort bloem, maar of deze opmerkelijke creatie ook effectief een betekenis heeft, is niet bekend.

Ben Affleck

Ben Affleck (48) heeft meerdere tattoos, maar het opvallendste exemplaar is zonder twijfel de zeer kleurrijke feniks op zijn rug. De acteur liet de tattoo al in 2015 zetten en beweerde toen dat het voor een filmrol was. Al blijkt daar niets van waar te zijn, want het exemplaar neemt tot op de dag van vandaag nog steeds heel zijn rug in beslag. In 2019 bevestigde de acteur in een interview met Ellen DeGeneres dat de tatoeage inderdaad niet fake is én ook een zeer speciale betekenis voor hem heeft. Veel wilde Affleck er niet over kwijt, maar vermoedelijk heeft de wedergeboorte van de legendarische vogel er iets mee te maken.

Pommeline

Pommeline (26) van ‘Temptation Island’, die ondertussen haar eigen tattooshop heeft, heeft er ook een groot aantal op haar lichaam staan. Op haar rug liet ze bijvoorbeeld een grote afbeelding van Medusa, een figuur uit de Griekse mythologie, zetten. Medusa staat erom bekend dat ze mannen doen verstenen, van zodra ze haar in de ogen kijken. Of Pommeline met haar tattoo ook dezelfde boodschap wil uitsturen is niet bekend, maar het is niet de eerste keer dat het VIJF-gezicht kiest voor een opvallende en grote tattoo. In het verleden liet ze ook al het gezicht van haar ex Fabrizio op haar been zetten. Een tatoeage die ze kort na hun break-up heeft laten verwijderen.

Kesha

In 2012 liet Kesha (33) een tattoo zetten op een redelijk ongewone plaats. Zo liet ze de woorden ‘suck it’ op de binnenkant van haar lip zetten. In een radio-interview met Kiss FM gaf de zangeres er alvast wat meer uitleg over. Zo is het simpelweg een boodschap voor alle haters en heeft de tatoeage helemaal geen dubbelzinnige bijbedoeling. Al was het wel een redelijk pijnlijke affaire. “Ik was letterlijk bloed aan het kwijlen. Het was echt vies”, aldus Kesha.

Drake

Rappers laten over het algemeen eerder stoere tatoeages zetten, maar Drake (34) liet in het verleden zien dat hij ook een gevoelige kant heeft. In 2017 liet hij een parfumflesje op zijn arm zetten. Het gaat trouwens om een specifieke geur namelijk Drakkar Noir van Guy Laroche. De rapper blijkt trouwens een grote fan van het geurtje te zijn, want in het verleden was zijn naam op Twitter nog @drakkardnoir.

JWoww

Jenni Farley (34), beter bekend als JWoww uit ‘Jersey Shore’, liet in het verleden een opvallende sleeve op haar arm tatoeëren. Haar creatie is volledig gebaseerd op de wereld van Disney. Klinkt redelijk onschuldig, maar als je goed naar de tattoo kijkt, zie je dat er meer aan de hand is. Zo is Doornroosje overleden door een overdosis, krijgt Assepoester enkele rake klappen van haar prins op het witte paard én wordt Ariel straal genegeerd door prins Eric. Niet helemaal zoals we het kennen uit de films, maar JWoww zelf heeft er een logische verklaring voor. “Voor mij is dit hoe relaties echt zijn. Soms zijn ze gestoord en je moet er hard voor werken. In dat zogenaamde ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’ geloof ik niet.”

Tom Boonen

Tom Boonen (40) liet in 2017 een gigantische tattoo van een hertenkop op zijn rug zetten. Toen ze hem bij Studio Brussel destijds vroegen waarom hij precies voor een hert gekozen heeft, zei Tom het volgende: “Ge gaat hert of ge gaat niet hé”, zei hij toen lacherig. Zijn creatie werd trouwens gezet door zijn goede vriend en vaste tatoeëerder Jef Van Echelpoel.

Cara Delevingne

Vaak laten we een tattoo zetten over iets dat ons na aan het hart ligt en daar denkt Cara Delevingne (28) net zo over. Alleen liet het model niet de naam van een geliefde of van een huisdier tatoeëren, maar wel van haar favoriete etenswaar. In 2016 liet ze namelijk het woord bacon ofwel spek op haar voet zetten. Waarom koos Cara nu net voor dit woordje? “Alles wat met spek te maken heeft, is goed, toch?”, zei ze in een interview met talkshowpresentator Jimmy Kimmel.

Ed Sheeran

Nog zo’n fan van kleurrijke tattoos is Ed Sheeran (29). Ook hier dachten fans - net zoals bij het exemplaar van Ben Affleck - dat de tattoo fake was, maar er prijkt wel degelijk een gigantische leeuw op de borst van de zanger. Eentje met een speciale betekenis dan nog wel, want voor Ed is het een herinnering aan zijn drie uitverkochte shows in het Wembley Stadium in Londen. “Ik heb opgetreden in de grootste zaal van Engeland en deze was drie nachten op rij uitverkocht. De leeuw is trouwens het nationaal embleem van het land. Al mijn tattoos hebben iets te maken met dingen die ik tijdens mijn carrière gedaan heb en ze zijn allemaal verbonden met het middelste deel namelijk de leeuw”, legde de zanger uit tijdens een aflevering van The Ellen Show.

Cheryl Cole

In 2013 was de tattoo die Cheryl Cole op haar kont liet zetten niet uit de schijnwerpers te krijgen. De tatoeage die de zangeres op haar billen en onderrug liet zetten, is volgens velen de lelijkste celebtattoo die er is, maar de zangeres heeft alle kritiek nooit aan haar hart laten komen. “Nadat ik malaria had, heb ik een soort van ‘f**k it-lijst gemaakt en deze tattoo stond erop”, vertelde ze in een interview met Graham Norton. De rozen die sinds enkele jaren op haar poep staan, hebben Cole ook een klein fortuin en heel wat tijd gekost. Zo is haar tattoo evenveel waard als een kleine auto en heeft het proces in totaal zo’n vijftien uur geduurd. De tattoo-artist die de creatie gezet heeft, heeft er wel niet aan één stuk aan gewerkt. Het eindresultaat was namelijk pas af na acht maanden.

Sean Dhondt

Dat kleine tattoos ook een grote betekenis kunnen hebben, bewijst onze eigen Sean Dhondt (36). Drie jaar geleden liet hij op een vakantie met vrienden een tattoo zetten door zijn vrouw Allison. Uiteindelijk hebben enkel Sean, Allison en een Amerikaanse vriend een exemplaar laten zetten. Het is trouwens deze laatste die het ontwerp gekozen heeft. Het ging om een simpel bootje, maar de tatoeage kreeg enkele jaren later een diepere betekenis. De vriend van het koppel raakte namelijk betrokken in een verkeersongeval waarvan hij extra lang moest revalideren. Zo krijgt het bootje nog net wat extra dimensie.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

