Van Herman Brusselmans tot Kevin Janssens: BV’s ontwerpen T-shirts tegen corona, opbrengst gaat naar goede doel TDS

03 april 2020

14u55

Bron: Burie & Burie 0 Showbizz Samen Tegen Corona! Het coronavirus verandert ons dagelijks leven nu echt. We moeten meer afstand nemen, maar gelukkig staan we er niet alleen voor. In samenwerking met enkele BV’s en creatievelingen uit de modewereld lanceert NU Store Gent dan ook een T-shirtactie, waarvan de opbrengst integraal naar de Koning Boudewijnstichting gaat.

De mannen van Bazart, dj Charlotte De Witte, Herman Brusselmans, Jeroom en Kevin Janssens gaan de strijd aan tegen het coronavirus. Ook (mode)fotografe Marie Wynants en ontwerper Nick Haemels zetten hun schouders onder de actie. Elk van hen ontwierp een T-shirt met de coronacrisis als inspiratie en het gevoel dat die bij hen opwekt. Het aantal vervaardigde T-shirts is afhankelijk van het aantal pre-orders. Ze gaan slechts één keer in productie en zijn dus limited editions. De prijs bedraagt 35 euro.

Nu Store is een mannenkledingzaak in Gent. Eigenaars Kevin Borrey De Coninck en Merijn Degraeve lanceren de actie omdat ze zo hopen iets te betekenen in de strijd tegen het coronavirus: “Deze situatie kent geen kleur, leeftijd of status. Dit treft iedereen”, zeggen ze. “Door via de T-shirtactie geld te doneren aan de Koning Boudewijnstichting die armoede-, dak- en thuislozenorganisaties ondersteunt, hopen we die mensen te helpen die het hardst getroffen worden.”

Vanaf 8 april kunnen modeliefhebbers en fans een pre-order plaatsen via deze website. De actie loopt 14 dagen.