Van Gucci tot trainingsbroek: dit was de rode loper van de MIA's 2018 EVDB

30 januari 2018

20u34 0 Showbizz Vanavond vinden de MIA's plaats in Paleis12 in Brussel. Op de rode loper toonden de aanwezige BV's alvast hun outfits.

Jacques en Julie Vermeire

Julies kleedje is van Balmain. Ze is naar eigen zeggen tevreden met de keuze: "De styliste hier heeft dat gekozen, het is heel leuk om er eens helemaal anders uit te zien! Ik ga wel moeten zorgen dat ik mijn evenwicht kan houden met die hoge hakken..." Jacques heeft een pak aan dat hij zelf gekocht heeft. "Ik heb er hard voor gewerkt!", voegt hij toe.

Lost Frequencies

Felix De Laet koos zijn eigen kleren uit. "Ik was in Parijs en zag dat pak hangen, dus ik heb het gekocht! Ik heb ook een Lost Frequencies T-shirt aan." Felix brengt binnen ongeveer twee maand zijn eigen 'Lost Frequencies'-kledingcollectie uit.

Laura Tesoro

Stoer, maar elegant en chique, dan hebben we het natuurlijk over Laura Tesoro. "Ik mag zelf mijn outfit kiezen, maar het moet natuurlijk wel approved worden door mijn styliste!", lacht ze.

Milo Meskens

Milo Meskens draagt een pak van Premium, Reebok-schoenen, Happy Socks-sokken en een horloge van Komono.

Adil El Arbi en Bilall Fallah



Zeker twee van de meer opvallende outfits deze avond vinden we bij regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah. "Mijn vriendin Nina Caspari heeft mijn vestje gemaakt en de T-shirts ontworpen", vertelt Adil trots. En zijn kapsel? Dat plant hij nog even zo te houden.

Slongs Dievanongs

"Een deel van mijn outfit komt van Essentiel, andere delen had ik al. Mijn vestje komt gewoon uit mijn kleerkast!", Slongs houdt ervan om te mix-en-matchen.

De Romeo's

Davy Gilles en Chris Van Tongelen staan vandaag met twee op de rode loper, Gunther Levi is ziek. "Normaal gingen we alle drie een matching outfit aanhebben, maar aangezien we maar met twee zijn, hebben we dat toch niet gedaan." Davy heeft een riem en schoenen aan van Chris Vos. "Ik vind dat heel leuk, zo ben je toch wat speciaal gekleed, want zo'n echt pak met een strik dat is niets voor mij. Het is toch een beetje gala zo!"

Gers Pardoel

Gers Pardoel verschijnt in een trainingsbroek van Puma op de rode loper. Zijn sneakers zijn dan weer van Louboutin, "die komen uit Parijs". "Ik kwam eigenlijk gewoon toe in mijn training en toen zei de styliste dat ik die broek mocht aanhouden. Mij zie je ook niet zo gauw in een pak!", vertelt Gers.

Coely

Coely's kleed is van Ann Demeulemeester. "Ik krijg veel inspraak in wat ik draag, het moet wat cool zijn, een beetje ruig, maar toch ook een beetje sexy... Een beetje zoals ik zelf ben, eigenlijk! Vanavond had mijn styliste, Kate Housh, allemaal verschillende dingen mee. Toen ik dit kleed zag, wist ik meteen dat dat het was! It was the right thing to do."

Bab

Bab is helemaal in Zara gekleed. "Als ik mag buitenkomen voor mijzelf, kies ik graag een iets stoerdere stijl! Ik speel nu vaak Emma, dus vind het leuk om dit eens te kunnen dragen."

Oscar and the Wolf

Max Colombie heeft zich voor de gelegenheid volledig uitgedost in Gucci.

Tom Waes

"Ik ben ambassadeur voor ZEB en ben dat deze ochtend gaan kiezen!", vertelt Tom. Zijn baard heeft hij wat bijgewerkt, "Ik krijg veel complimenten op mijn baard, maar het is wel gemakkelijker voor mij om hem wat korter te houden!"

Bazart

Bazart ziet er zoals gewoonlijk classy uit, met een twist. De band spreekt niet af om matching outfits te dragen, "dat gebeurt vanzelf", legt zanger Mathieu Terryn uit. "Als we muziek maken zitten we vaak op hetzelfde level en blijkbaar is dat in het geval van mode ook zo!"

Bouba

Een jas uit Zara, een pul van Six Edges en de broek? "Oei, dat weet ik zelfs niet meer!", lacht Bouba.

Isabelle A

"Ik wou iets vrouwelijk en stoer tegelijk. Mijn outfit is niet van een bepaald merk of een bepaalde designer, mijn styliste heeft dit voor mij samengesteld!" Ze draagt onder haar kleed en glitterkousen stoere botjes. "Ik wou kunnen genieten en niet te chichi zijn!"

Sieg De Doncker

Pure klasse in een pak van Olivier Strelli.