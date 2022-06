Van giftige wanhoopsdaad tot zwangerschap na verkrachting: celebrities pleiten vóór abortus en delen hun persoonlijk verhaal

Celebrities“Abortus is een basisrecht", leest één van de vele protestspandoeken in de Verenigde Staten. Het land lijkt wel in een teletijdmachine te stappen als de abortuswet wordt teruggeschroefd. De 50 Amerikaanse Staten beslissen nu elk apart of vrouwen een zwangerschap mógen afbreken. Uit alle (wereldwijde) hoeken klinkt kritiek. Ook celebrities uiten massaal hun ongenoegen en maken gretig gebruik van hun voorbeeldfunctie. Zo is het onder andere voor Nicki Minaj en Lady Gaga het uitgerekende moment om hun abortusverhaal te vertellen. “Ik dacht dat ik zou sterven.”

Vorige week vrijdag maakt het Amerikaanse Hooggerechtshof het historische ‘Roe versus Wade’-arrest uit 1973 ongedaan. Door die wet kunnen vrouwen abortus plegen tot het moment dat een foetus levensvatbaar is, wat neerkomt op ongeveer 24 weken. Van die vrijheid is nu geen sprake meer. Amerikaanse staten beslissen individueel of abortus is toegestaan. Verschillende vrouwelijke sterren pleiten vóór abortus omdat ze er ooit zelf voordeel uit haalden. We zetten hun persoonlijke verhalen op een rijtje.

Phoebe Bridgers

Volledig scherm Phoebe Bridgers © Joel C Ryan/Invision/AP

“Toen ik vorig jaar in oktober op tour was onderging ik een abortus. Ik ging naar een kliniek waar ze me een abortuspil gaven. Het was gemakkelijk. Iedereen verdient zo’n toegang tot abortus”, deelt Phoebe Bridgers (27) op Twitter. De zangeres roept daarbij op om geld te doneren aan organisaties die vrouwen in nood steunen. Aan Billboard vertelde ze: “Het is aangenaam om korte metten te maken met iets wat je niet wil.” Bridgers ervaarde het gebeuren niet als iets emotioneels, maar eerder als een opluchting. “Ik bekeek het niet als een baby.”

Lady Gaga

Volledig scherm Lady Gaga © EPA

Lady Gaga (39) was amper negentien toen ze te maken kreeg met een ongewenste zwangerschap. De zangeres werd verkracht door een producer nadat hij haar chanteerde. “Ik verbrand je muziek als je je kleren niet uittrekt”, dreigde de man. De traumatische ervaring liet Gaga zwanger achter. Zeker in zulke situaties is ze enorm dankbaar om zélf een keuze te hebben. Toen in 2019 de abortuswet in Alabama in vraag werd gesteld reageerde de zangeres fel: “Het is een schande om abortus te verbieden. Het is des te gruwelijker om degenen die verkracht zijn of incest moesten ondergaan uit te sluiten. Ik bid voor alle vrouwen en jonge meisjes die lijden onder dit systeem.”

Nicki Minaj

Volledig scherm Nicki Minaj © Charles Sykes/Invision/AP

De Amerikaanse rapper Nicki Minaj (39) koos als 16-jarige scholier voor abortus. Toen ze ontdekte dat ze zwanger was van een veel oudere man, belandde ze naar eigen zeggen in een nachtmerrie. “Ik was een tiener, ik dacht dat ik zou sterven. Het was het moeilijkste wat ik ooit moest doorstaan. Het achtervolgt me m’n hele leven”, vertelt Minaj aan Rolling Stone. “Ik was er niet klaar voor en had het kind niets te bieden.” In haar nummer ‘Autobiography’ rapte Nicki over de gebeurtenis. “Alsjeblieft schat, vergeef me, mama was jong. Mama had het te druk en probeerde plezier te hebben.”

(Lees verder onder het liedje.)

Keke Palmer

Volledig scherm Keke Palmer © Gareth Cattermole/Getty Images f

“Ik walg van mijn land en hun voortdurende zwakte om elkaars rechten te beschermen en om hun woord te houden. Hoe keer je de verkeerde dingen om? Er zijn zoveel dingen die je kan omgooien die logisch zijn. Maar dit is wat je kiest?”, tweet een verontwaardigde Keke Palmer (28) vrijdag. De actrice maakte enkele jaren geleden de beslissing om haar prille zwangerschap te stoppen. “Ik maakte me zorgen over de verantwoordelijkheden rond mijn carrière en was bang dat ik niet zou kunnen functioneren ​​als carrièrevrouw en als moeder”, tweet ze.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Laura Prepon

Volledig scherm Laura Prepon © Getty Images

Elke abortus kent zijn eigen verhaal. Zo wilde Laura Prepon (42) in 2018 geen abortus, maar was het noodgedwongen de beste keuze. “De specialist vertelde ons dat de hersenen en botten niet groeiden. Dokters zeiden dat de zwangerschap de volle termijn niet zou overleven en dat ik zelf ook risico liep”, vertelt de actrice aan People. Om het taboe rond abortus te doorbreken vertelde de ‘Orange is the new black’-ster in haar boek ‘You & I As Mothers’ over haar persoonlijke ervaring en de onzekerheden die het meebrengt. “Maar als abortus er niet was geweest, was ik er ook niet meer.”

Whoopi Goldberg

Volledig scherm Whoopi Goldberg © Getty Images

Whoopi Goldberg (66) kwam in 2001 voor het eerst buiten met haar abortuservaring. In het boek ‘The Choices We Made’ is de actrice één van de 25 vrouwen die openlijk praten over hun abortus. Goldberg raakte als veertienjarige zwanger en wist geen raad met de situatie. Uit wanhoop probeerde ze op eigen houtje het vruchtje te verwijderen. Zo slikte ze een giftige mix van whisky met een beetje bleekmiddel, alcohol, bakpoeder en bracht ze een kleerhanger bij zichzelf in. “Ik was banger om het aan iemand uit te leggen dan om met een kleerhanger naar het park te gaan”, herinnert Whoopi zich. Al sinds er werd gefluisterd dat het ‘Roe versus Wade’-arrest onder druk staat, liet de actrice van zich horen. In een toespraak pleit ze pro abortus: “Als vrouwen besluiten dat iets niet goed is voor hen, nemen ze het heft in eigen handen. We waren het beu om te zien hoe vrouwen abortussen pleegden in hun eigen badkamers omdat er geen veilige plek was om naartoe te gaan.” Verslagenheid en heel veel onbegrip heersten wanneer vrijdag dan toch die heftige beslissing viel.

LEES OOK: