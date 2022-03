Van gevierd afkickcentrum tot moordpogingen met een ratelslang: het bizarre verhaal van Synanon

Het begon allemaal met de beste bedoelingen: alcoholist Charles Dederich bedacht een manier om (mede)verslaafden succesvol te laten afkicken. Maar al snel mondde de organisatie, Synanon, uit in een heuse sekte waar geld verdienen centraal stond. Van gedwongen sterilisatie tot verplichte scheidingen: Dederich had de touwtjes sterk in handen. Tot een moordpoging op een advocaat zijn ondergang inzette. “Ik ben niet gebonden aan regels. Ik máák de regels.”

Paul Morantz was het gewend om over zijn schouder te kijken. Elke nacht werd de advocaat wakker gebeld en via de telefoon bedreigd. Wanneer hij de auto moest nemen, zakte hij eerst op z'n knieën om zich ervan te vergewissen dat er geen bom onder verstopt zat. En toen de telefoontjes plots stopten, kocht hij een jachtgeweer om zichzelf te verdedigen. Maar op de avond van 11 oktober 1977 liet hij zijn waakzaamheid even zakken. Hij zou even niet aan het werk denken en simpelweg naar de baseballwedstrijd op tv kijken - de Dodgers tegen de Yankees. Nog snel even z'n post checken, daarna genieten. In de brievenbus aan zijn voordeur zag hij een vreemde vorm liggen. Een sjaal, dacht hij. Maar toen een ratelslang - de ratelaar verwijderd zodat hij geen geluid zou maken - zijn scherpe tanden in Morantz zette, drong het tot hem door. Dit was het moment waarop hij zou kunnen sterven. In paniek rende hij de achterdeur uit en schreeuwde: “Roep de politie! Bel een ambulance! Ik ben gebeten door een ratelslang. Het is Synanon! Synanon heeft me te pakken gekregen!”

Synanon werd in 1958 opgericht als een organisatie die met een hoogsteigen programma verslaafden zou helpen afkicken. Centraal in het programma stonden de zogeheten ‘Games’ - spelletjes: meetings waarbij verslaafden samenkwamen, vernederd werden en aangemoedigd om elkaars zwakheden te verklappen. “Ik was er doodsbang voor, ik was erdoor gefascineerd, ik genoot ervan en ik haatte het”, zei Betty Dederich - een voormalige prostituee en junkie - ooit aan een reporter. “Ik denk dat ik de eerste twee of drie dagen enkel bleef omdat ik gefascineerd was.” Synanon was het geesteskind van Charles Dederich, zelf een alcoholist. Hij had er al twee mislukte huwelijken opzitten en kon geen job vasthouden, toen hij meedeed aan een experiment waarbij LSD gebruikt werd als middel om van je alcoholverslaving af te komen. “Het was het belangrijkste moment uit m'n hele leven”, vertelde hij daar later over. “Ik werd iemand anders.”

Dederich begon bijeenkomsten van de Anonieme Alcoholisten bij te wonen. Toen hij op het podium zijn verhaal deed, merkte hij dat mensen luisterden. Lachten. Applaudisseerden. “Ik ging elke avond van de ene na de andere AA-bijeenkomst”, zei hij. “Ik was de eerste om iets te zeggen en ik praatte de hele avond - tot ze me tegenhielden. Ik zeg dit zo bescheiden als ik kan, maar wanneer ik begin te praten, komen mensen bijeen. Het is onvermijdelijk. Het gebeurt gewoon. Ik kan het niet tegenhouden.” Hij begon ook andere verslaafden thuis te ontvangen. Van een occasionele bijeenkomst mondde dat uit tot driewekelijkse vaste afspraken. Daar begonnen ze met de Games. Dederich geloofde trouwens dat verslaafden geen échte volwassenen waren en dat ze dus ook niet zo behandeld moesten worden. “Misdaad is dom, criminaliteit is domen het gebruik van verdovende middelen is dom. Waar Synanon mee te maken heeft, is de verslaving aan domheid.” Wie wilde, kon afkicken op een van de zetels die Dederich had opgesteld.

Al snel barstte de organisatie uit z'n voegen - en uit het kleine appartementje van Dederich. De 65 leden verhuisden naar een gebouw aan het strand van Santa Monica, maar stuitten op protest van de buurtbewoners, omdat Dederich en de zijnen verslaafden behandelden, maar daar geen vergunning voor hadden. Hij en drie anderen werden 25 dagen opgesloten in de gevangenis. “We begonnen levens te redden aan de foute kant van de stad”, haalde hij de schouders op. Na zijn vrijlating werd Synanon plots wel geduld. Meer nog: de Amerikaanse senator Thomas J. Dodd roemde de beweging voor zijn baanbrekende methode in de bestrijding van verslavingen, wetenschappers kwamen van heinde en verre om de organisatie te bestuderen en in Hollywood werd zelfs een film over de beweging gemaakt: ‘Synanon’ uit 1965.

De organisatie maakte al snel veranderingen door. Het oorspronkelijke doel was om verslaafden te genezen, maar dat veranderde al snel in de nood om een utopische maatschappij te creëren voor de middenklasse, die de Games als therapie zagen. In 1974 werd de organisatie ook erkend als religie. En tot slot was het enkel nog maar van belang om geld te verdienen. En dat deed Dederich ook. Eind 1976 kwam er jaarlijks 8 miljoen dollar binnen door advertenties en donaties van leden, had de organisatie activa ter waarde van 22 miljoen dollar en verschillende domeinen. Tel daar nog een wagenpark van 200 auto’s, 400 motors, 20 boten en 12 vliegtuigen bij, en je weet dat de organisatie niet bepaald onbemiddeld was. En Dederich profiteerde daar volop van, met een jaarlijks loon van 100.000 dollar (wat nu gelijk zou staan aan zo'n 400.000 dollar) en vrije toegang tot het wagenpark. “Heel veel mensen kunnen rondrijden met een oude Ford Roadster en op een oranje kratje zitten. Zij zijn heilige mannen. Ik ben zo niet. Ik heb een Cadillac van 17.000 dollar nodig.” En ook: “Ik ben niet gebonden aan regels. Ik máák de regels.”

Dat was het minste dat je kon zeggen. Toen hij stopte met roken, moest iederéén in Synanon stoppen met roken. Toen hij ervoor koos om enkel nog overalls te gaan dragen, volgde iedereen. En toen hij besliste dat kinderen geen nut hadden, droeg hij de vrouwen op om abortus te plegen. “Het is als een steenpuist open knijpen”, stelde hij zijn volgelingen gerust. Mannen werden dan weer overtuigd om een vasectomie te krijgen. “Van zodra ze toegaven, liepen ze de andere kamer in”, herinnerde ex-volgeling Phil Ritter zich. “Daar stonden dokters die klaar om hen te steriliseren.” Toen de derde echtgenote van Dederich, Betty, stierf, wilde hij hertrouwen. De uitverkorene was de 31-jarige Ginny Schoren - Dederich was op dat moment 64 jaar oud. Maar de man wilde duidelijk niet al te lang met haar getrouwd zijn en besloot dat huwelijken vanaf dat moment niet permanent meer zouden zijn. Het was de bedoeling dat zijn volgelingen zouden scheiden en dan telkens drie jaar bij hun partner zouden blijven om daarna weer te wisselen. De vrouw van Ritter was één van de 230 koppels die meteen de scheiding aanvroegen.

Ritter ging daarop naar de politie en diende een verzoek in de bij de rechtbank om zijn dochter te mogen zien. Toen hij niet lang daarna uit de supermarkt kwam, liepen twee jonge mannen op hem af. Zonder een woord te zeggen, sloegen ze hem met houten hamers. Bebloed en met een gebroken schedel lieten ze hem achter. Het was niet de enige aanval tegen tegenstanders van Synanon. Reporters die zich negatief uitlieten over de organisatie, werden bedreigd. Er werd een paramilitaire groep opgericht, de Imperial Marines. Honderden wapens werden aangekocht. “We maken ons zorgen om de stijgende misdaadcijfers”, suste de organisatie in hun nieuwsbrief. “Als er problemen zouden zijn, zijn we bereid om ons te verdedigen.” Maar de organisatie deed dus véél meer dan enkel verdedigen.

Morantz raakte bij de zaak betrokken toen hij in 1977 werd ingehuurd door Ed Winn. Diens 25-jarige echtgenote Frances leed aan een depressie. In een plaatselijk centrum voor gezinsplanning, waar ze ook de pil had gekregen, smeekte ze om een kalmeermiddel tegen de zenuwen. In plaats daarvan raadden ze haar aan om naar een kantoor van Synanon te gaan. Daar werden haar haren afgeschoren, werd ze op een bus gezet en weggevoerd naar een andere faciliteit van Synanon. Pas negen dagen later konden haar echtgenoot en Morantz haar bevrijden. Een rechter kende de familie Winn een schadevergoeding van 307.000 dollar toe. Het succes overtuigde Morantz dat het zijn missie was om nog méér slachtoffers uit de klauwen van Synanon te bevrijden. Alleen had hij zich daarmee wel de woede van leider Charles Dedericht op de hals gehaald, met de bekende gevolgen.

De aanval op Morantz - die hij trouwens op miraculeuze wijze overleefde - zorgde ervoor dat het doek finaal viel over Synanon. Een maand na de aanval vielen 30 agenten binnen in het nieuwe gebouw van de organisatie. Daar troffen ze Dederich aan “in een roes, recht voor zich uit starend, met een lege fles Chival Regal voor zich. Hij was zo dronken dat hij op een brancard naar de gevangenis moest worden gebracht.” De man werd aangeklaagd voor samenzwering tot moord. Hij kreeg een boete van 10.000 dollar en werd veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijk. Gezien zijn slechte gezondheid gaf zelfs Morantz toe dat een gevangenisstraf de sekteleider fataal zou worden. Synanon moest 17 miljoen dollar achterstallige belastingen betalen en werd in 1991 helemaal ontbonden. Dederich stierf uiteindelijk in 1997, vlak voor zijn 84ste verjaardag. Paul Morantz is nog altijd in leven, al leidt hij sinds de slangenbeet aan een bloedziekte. “Ik ga een record stellen voor de langstdurende moord ooit.”

